تونس.. عضو بلجنة الدفاع عن البحيري يعلن إضرابه عن الطعام

بدأ نائب رئيس حركة ”النهضة“ نور الدين البحيري، اليوم الإثنين، إضرابا عن الطعام، بعد أيام من توقيفه، بحسب عضو في لجنة الدفاع عنه، وذلك وسط أنباء متواترة حول تدهور وضعه الصحي.

وقال النائب في البرلمان المجمد والمحامي سمير ديلو، إن وفدا عن هيئة حقوقية ”تمكن من زيارة القيادي في حركة النهضة الموقوف نور الدين البحيري“، في المستشفى.

وأكد ديلو، وهو عضو لجنة الدفاع عن البحيري، أن ”الوفد أعلمهم بدخول نور الدين البحيري في إضراب عن الطعام مع الامتناع عن تناول أدويته“، وفق قوله.

وكان نشطاء تونسيون أفادوا، في وقت سابق، بنقل وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت، شمال البلاد.

وقال المحامي سمير ديلو في مؤتمر صحفي، إن ”هناك ثلاثة احتمالات لمكان احتجاز البحيري قبل نقله إلى المستشفى: إما في ثكنة بمنزل جميل أو بمركز تكوين فلاحي بمنزل جميل أو في منزل كان يستعمل قبل الثورة لاحتجاز المعارضين السياسيين ممن لا يراد تعذيبهم في مراكز توقيف رسمية“، بحسب قوله.

بدوره، أكد القيادي في حركة ”النهضة“ رياض الشعيبي، في منشور له عبر صفحته على ”فيسبوك“، أنه ”تم نقل نور الدين البحيري إلى مستشفى بمحافظة بنزرت شمال تونس، بعد تدهور وضعه الصحي“، ووصف حالته الصحية بأنها ”خطرة جدا“، وفق تعبيره.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وجه أمس الأحد، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، دعاه فيها إلى ”الكشف عن مصير نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه، والتعجيل بإطلاق سراحه“.

وكان البحيري قد أوقف، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله إلى جهة غير معلومة، وفق بيان لحركة ”النهضة“.