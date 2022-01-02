بعد أنباء عن تدهور حالته.. نقل نائب رئيس حركة النهضة إلى المستشفى

نقل وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد بعد يومين من توقيفه، بحسب نشطاء بينهم نائبة برلمانية عن الحزب.

ويأتي ذلك بعد تصريح لحركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس،الأحد، قالت فيه إن نائب رئيسها الموقوف منذ يومين، نور الدين البحيري، يعيش ”وضعًا صحيًا صعبًا“، وفق تعبيرها.

واتهمت الحركة في بيان لها، السلطات التونسية بـ“اختطاف البحيري واقتياده إلى جهة غير معلومة، وحرمانه من الدواء رغم معاناته من أمراض مزمنة“.

وأضاف البيان أن ”البحيري“ الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة الأولى للحركة بعد 2011 ”محتجز في مكان غير معلوم“، محذّرة من ”التداعيات الصحية لهذا الاحتجاز لا سيما أنه لم يتم تمكينه من الأدوية، والرعاية الصحية اللازمة“.

ودعا البيان إلى ”الكشف عن مكان احتجاز نور الدين البحيري، وتوفير الرعاية الصحية الفورية له“، مطالبًا ”السلطات الصحية التونسية، ومنظمة الهلال الأحمر، والصليب الأحمر الدوليين، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته“، بحسب تعبير الحركة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة ”رويترز“ أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي المعلق، طلب، اليوم الأحد، من الرئيس قيس سعيّد، الكشف عن مكان ومصير نور الدين البحيري المسؤول بحزب النهضة الذي اعتقل، يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضية، عن وضع نوري البحيري قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة حول اتخاذ قرار وضع نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، والكادر الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، إنه يشكل ”إجراء ذا صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه“.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك ”حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار“.

وتحدثت حركة ”النهضة“ حينها عن ”اختطاف“ نور الدين البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني وتعنيف زوجته، متهمة ما أسمتها ”منظومة الانقلاب“ بـ“إثارة قضايا وهمية، وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه ”تم صباح هذا اليوم، اختطاف نائب رئيس حركة النهضة، النائب في البرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة“.