ليبيا.. انطلاق مشاورات واسعة لرسم خارطة طريق جديدة

أعلنت لجنة خارطة الطريق الليبية، مساء السبت، أنها ستنطلق في مشاورات واسعة مع كل الأطراف المعنية بالانتخابات المرتقبة في البلاد.

وكشفت لجنة خارطة الطريق عن رزنامة عملها في الفترة القادمة، واعتزامها عقد لقاءات مع المجلس الأعلى للدولة الليبية، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية.

وتم الإعلان عن رزنامة عمل خارطة الطريق على إثر اجتماع تم عقده مساء السبت في مدينة طرابلس؛ لمناقشة وضع برنامج عمل لها، وتحديد الجهات التي سوف تتواصل معها.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها بعد الاجتماع، إنها ستنطلق في لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة، والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأضافت اللجنة في بيانها أنها ستلتقي في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، وفقًا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها في 22 ديسمبر الماضي بقرار رئاسة مجلس النواب، وتتكون اللجنة من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الليبي، يوم الإثنين المقبل، جلسة عامة يستمع خلالها للإحاطة من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، حول إدارة المفوضية لسير العملية الانتخابية.

ووفقا لبيان رسمي أصدره البرلمان الليبي، فقد تقرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى طبرق، الإثنين المقبل؛ للاستماع إلى إحاطتهم حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.

وكان البرلمان الليبي قد علّق جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة للنظر بسير العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب إلى مساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ ”تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة؛ للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي.

وأوضح بليحق، في بيان نشره البرلمان الليبي عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن ذلك سيكون ”من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كافة الجهات والأطراف المعنية“.