بعد توقيف نورالدين البحيري.. هل بدأ الرئيس التونسي بمحاسبة "النهضة"؟

أثار القبض على الرجل الثاني في حركة النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري، تكهنات واسعة في تونس، بشأن محاسبة حركة النهضة الإسلامية عما ارتكبته في الأعوام العشرة الأخيرة.

ويثير هذا النقاش الرأي العام التونسي، خاصة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وتدعّمت فرضية الانطلاق رسميا بمحاسبة حركة النهضة في ملفات قضائية ثقيلة، خاصة بعد أن تم تطبيق إجراء الإقامة الجبرية على قيادي أمني سابق على علاقة بالبحيري وهو فتحي البلدي، وتسريبات حول أسماء أخرى سيتم اعتقالها قريبا.

وقال البرلماني السابق والناشط السياسي، عبدالعزيز القطي لـ ”إرم نيوز“، إن محاسبة حركة النهضة لم تنطلق بإلقاء القبض على نور الدين البحيري، بل انطلقت يوم 25 يوليو/ تموز الماضي عندما سحب الرئيس قيس سعيد ورقة الحكم والسيطرة على الدولة وعلى البرلمان من حركة النهضة.

وأضاف القطي، أن هذه العملية تواصلت بتطهير المؤسسة الأمنية من التعيينات الموالية للنهضة.

واعتبر القطي أن القضاء التونسي كان أكبر عائق أمام قيس سعيد، وقال إن ”كل الإيقافات والأحكام القضائية التي صدرت في تونس موخرا كانت لضرب مسار 25 يوليو ولتأليب الرأي العام ضد قيس سعيد، ولخلق أكبر عدد ممكن من الأعداء للرئيس“.

وشدد القطي على أن“ الأخطبوط الإخواني يسيطر على القضاء“، مشيرا إلى أن ”القضاة الشرفاء تخلصوا من هيمنة النهضة وتم الذهاب مباشرة إلى رأس الأخطبوط، وهو البحيري“، وفق تعبيره.

وقال عبدالعزيز القطي، إن نور الدين البحيري نجح منذ سنة 2012 في اختراق القضاء ووضعه تحت سيطرة النهضة، واليوم تم الانطلاق في فتح كل ملفات النهضة وستتم محاسبته.

من جانبه، اعتبر البرلماني السابق، الصحبي بن فرج ،أن الأمر يبقى غير واضح إلى الآن باعتبار عدم الإعلان رسميا عن التهم الموجهة لنور الدين البحيري.

وقال الصحبي بن فرج في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنه لا يمكن تصديق الذهاب رسميا في مسار محاسبة حركة النهضة الإسلامية عن ملفات ثقيلة مثل الفساد والإرهاب، إلا بعد تقديم السلطات التونسية لمعلومات واضحة حول التهم التي تم توجيهها لنور الدين البحيري.

وشدد الصحبي بن فرج على أنه كان من المفترض الذهاب مباشرة نحو محاسبة البحيري لا وضعه في الإقامة.

بدوره، قال أستاذ القانون والبرلماني السابق، رابح الخرايفي، إنه لا يمكن الجزم في فرضية الانطلاق في محاسبة حركة النهضة.

وأضاف الخرايفي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ظروف وملابسات توقيف نور الدين البحيري تؤكد أن العملية حصلت باعتماد قانون الإرهاب، مشيرا إلى أن ما تم نشره حول عدم إعلام وكيل الجمهورية بالأمر يدل على أن الملف يتعلق بشبهة التورط في جريمة إرهابية.

وشدد الخرايفي على أن البداية بنور الدين البحيري تدل على وجود شجاعة وإرادة في المحاسبة، وأن النهضة ليست فوق القانون، مضيفا بأن هذه العملية يمكن توصيفها بـ ”بداية إطلاق النار على أرجل النهضة“، وفق تعبيره.

أما الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، فاعتبر أن المحاسبة هي الممر الإجباري لتنقية المناخ السياسي والنجاح سياسيا واقتصاديا.

وأضاف محسن النابتي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن القرارات القضائية الأخيرة وما سبقها وما سيلحقها قريبا، هي في هذا الاتجاه.

وشدد النابتي على أن الحل الوحيد هو تحمل القضاء مسؤولياته كاملة والقيام بدوره، مضيفا أن ”الشعب يبحث عن العدالة“.

وقال النابتي: ”ننتظر مزيدا من الإيقافات في قضايا كبرى، خاصة قضية الاغتيالات والجهاز السري، والتسفير، وأيضا ملف الانتخابات واللوبينغ“.