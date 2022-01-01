ليبيا.. النائب العام يطالب وزارة المالية بتوضيح "شبهات فساد"

طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات ارتكبها القائمون على الوزارة، وتتعلق بتحويلهم أموالا لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة وخارج بنود الميزانية.

وشدد النائب العام في كتاب وجهه إلى وزير المالية خالد المبروك، يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكشف النقاب عنه اليوم السبت، على ضرورة موافاته بأسباب ومبررات قيام عدد من القائمين على الوزارة بتحويل مبالغ مالية كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية؛ بغرض الإضرار بالمال العام، وذلك استنادا إلى بلاغ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف المؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشملت مطالبات النائب العام من وزير المالية، بحسب الكتاب الذي حصل ”إرم نيوز“ على نسخة منه، ”توضيح مبررات تحويل أكثر من 4 ملايين دينار (870 ألف دولار) لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مخصصات الربع الرابع من الباب الأول وخارج بند المرتبات، والتي لم تكن مخصصة العام الماضي 2020، وبيان إضافة مبالغ تتجاوز ثلاثة ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني، خارج بنود الميزانية، مع تحويل مخصصات الثلاثة أرباع الأولى سابقا كما هو مبين في الميزانية“.

وأكد ضرورة ”بيان أسس وآلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وبيان إن كان هذا التحويل قد تم وفقا للقانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتصميمها ببنود الميزانية لسنة 2021 من عدمه“، مشيرا إلى أهمية ”توضيح مدى مطابقة أسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق لتفادي وقائع الازدواج الوظيفي، ومن بينهم الوارد اسمه بالبلاغ كمال المبروك عبدالله المبروك“.

وأشار النائب العام في كتابه للوزير إلى ضرورة حث مدراء إدارات الوزارة على الامتثال والالتزام لأعمال الأجهزة الرقابية، ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمكين أعضائها من الكشف والتحري عن الجرائم والمخالفات.

وكانت هيئة مكافحة الفساد استدعت وزير المالية لسماع أقواله في تحقيقات تخص المال العام، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتفشى الفساد بشكل كبير في عهد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باعتراف مسؤولين فيها، منهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي أكدت في تغريدة سابقة على حسابها بموقع تويتر، أن ”الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا، وعلى الرغم مما تمر به بلادنا.. لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط، لكن لا بد من وجود إرادة حقيقية وجهود موحدة“.