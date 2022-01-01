ليبيا.. "قوة الردع الخاصة" توضح تفاصيل مداهمة "مقر النواصي" في طرابلس

أوضح جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي الليبي، يوم السبت، تفاصيل مداهمة مقر تابع لميليشيا (القوة الثامنة- النواصي) في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الجمعة.

وقال الجهاز المعروف باسم ”ميليشيا قوة الردع الخاصة“، في بيان، إن اقتحام المقر ”جاء بناء على شكوى قدمت إليه من مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية“.

وأشار البيان إلى أن المدير ”تعرض لخطف من قبل مسلحين مجهولين يدّعون تبعيتهم لجهاز الردع لمدة سبعة أيام بمكان غير معروف، وتهديده بالقتل في حال عدم تركه لمنصبه في مدة أقصاها عشرة أيام“.

وأضاف أنه ”خلال مدة اختفاء مدير المصرف تم تهديد مدير إدارة المراجعة بالمصرف وبعض الموظفين برسائل نصية من أرقام مجهولة، بل وصل التهديد إلى رئيس وحدة المعلومات المالية التابع لمصرف ليبيا المركزي“.

وقال إن ”النائب العام أمر بمباشرة العمل إزاء الوقائع التي تضمنتها هذه الشكوى، وبدأ العمل الميداني في جمع المعلومات وتحديد المكان الذي اقتيد إليه المجني عليه وكشف هوية المجموعة التي قامت بعملية الخطف والتهديد“.

وذكر أنه تم ”إلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة الذي بدوره اعترف عن تفاصيل عملية الخطف ومكان الواقعة“.

وأشار إلى أنه على إثر ذلك ”أصدر رئيس الجهاز تعليماته بمداهمة المكان وإلقاء القبض على باقي المجموعة وقفل المكان“.

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام ليبية إن قوة الردع الخاصة اقتحمت، مقرا تابعا لميليشيا (القوة الثامنة- النواصي) في طرابلس.

ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، أن ”قوة الردع الخاصة تمكنت من القبض على جميع المتواجدين في المقر الواقع مقابل جامعة ناصر في منطقة عين زارة، وصادرت أسلحتهم وأقفلته بشكل نهائي“.

وأوضح المصدر أن المقر التابع للنواصي ”يُعد من السجون السرية، وينقل إليه المختطفون الذين يتعرضون للتعذيب والابتزاز والأفعال غير الأخلاقية داخله“، على حد تعبير المصدر الأمني.

وقالت مصادر مطلعة لـ“ إرم نيوز“، إن حالة من التوتر تسود طريق الشط الذي تسيطر عليه ميليشيا النواصي ومطار معتيقة مقر ميليشيا قوة الردع الخاصة، وإن الطرفين أقاما نقاط تفتيش أمنية.

وتتصف العلاقة بين كلا المجموعتين المسلحتين بالتوتر، ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أطلق مسلحون يقودون سيارة معتمة النار على قائد ميليشيا النواصي مصطفى قدور بطريق الشط، لكنه نجا من محاولة الاغتيال.

وجاءت محاولة الاغتيال في أعقاب نشر النواصي فيديو كشفت فيه عن انتهاكات ارتكبتها قوة الردع الخاصة التي يقودها عبدالرؤوف كارة.

وتتبع ميليشيا قوة الردع الخاصة للمجلس الرئاسي الليبي تحت مسمى جهاز مكافحة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والتطرف، فيما تتبع ميليشيا النواصي لوزارة الداخلية، ويشغل زعيمها مصطفى قدور منصب نائب رئيس جهاز الأمن الخارجي ”المخابرات“.

ويأتي هذا التطور في وقت تدفقت فيه قوات ميليشياوية من مدن عدة إلى العاصمة الليبية طرابلس.