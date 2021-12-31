قوة الردع تداهم مقراً لمليشيا النواصي في العاصمة طرابلس

اقتحمت قوة تتبع مليشيا قوة الردع الخاصة الجمعة، مقراً تابعا لمليشيا القوة الثامنة- النواصي في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت صحيفة الساعة 24 الليبية عن مصدر أمني لم تسمه، إن قوة الردع الخاصة تمكنت من القبض على جميع المتواجدين في المقر الواقع مقابل جامعة ناصر في منطقة عين زارة، وصادرت أسلحتهم وأقفلته بشكل نهائي.

وأوضح أن المقر التابع للنواصي ”يُعد من السجون السرية، وينقل اليه المختطفون الذين يتعرضون للتعذيب والابتزاز والأفعال غير الأخلاقية داخله“ على حد تعبير المصدر الأمني.

وقالت مصادر مطلعة لـ“ إرم نيوز“ إن حالة من التوتر تسود طريق الشط الذي تسيطر عليه مليشيا النواصي ومطار معتيقة مقر مليشيا قوة الردع الخاصة، وأن الطرفين أقاما نقاط تفتيش أمنية.

وتتصف العلاقة بين كلا المجموعتين المسلحتين بالتوتر، ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أطلق مسلحون يقودون سيارة معتمة النار على قائد مليشيا النواصي مصطفى قدور بطريق الشط ، لكنه نجا من محاولة الاغتيال.

وجاءت محاولة الاغتيال في أعقاب نشر النواصي فيديو كشفت فيه عن انتهاكات ارتكبتها قوة الردع الخاصة التي يقودها عبد الرؤوف كارة.

وتتبع مليشيا قوة الردع الخاصة للمجلس الرئاسي الليبي تحت مسمى جهاز مكافحة الردع لمكافة الجريمة المنظمة والتطرف، فيما تتبع مليشيا النواصي لوزارة الداخلية، ويشغل زعيمها مصطفى قدور منصب نائب رئيس جهاز الأمن الخارجي ”المخابرات“.

ويأتي هذا التطور في وقت تدفقت فيه قوات مليشياوية من مدن عدة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

فقد دخلت أرتال إلى طرابلس، خلال اليومين الماضيين من مناطق الزنتان ومصراته، وتمركزت بمعظمها في منطقة تاجوراء ”18 كم شرق العاصمة طرابلس“.

وعرف من هذه الأرتال قوات تتبع قائد المنطقة الغربية التابع لرئاسة الأركان أسامة الجويلي الزنتاني، وقوة مكافحة الإرهاب بقيادة المختار الجيحاوي قادمة من مدينة مصراته، وأخرى تتبع لمليشيا الحلبوص.

ويثير قدوم هذه المليشيات مخاوف من تجدد العنف في العاصمة الليبية طرابلس، ما يهدد بجر البلاد للمربع الأول بعد الفشل في عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.