الداخلية التونسية: توقيف البحيري لحماية الأمن العام وينتهي بانتهاء موجبه

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء يوم الجمعة، أن اتخاذ قرار وضع نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، والكادر الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، يشكل ”إجراء ذا صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه“.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ”حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار“.

وأوضحت أن القرارين يندرجان في إطار القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 يناير/كانون الثاني، 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص قيد الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.

و في وقت سابق من يوم الجمعة، كشف مصدر أمني تونسي أن القيادي البارز في حركة ”النهضة“ نور الدين البحيري، وُضع، يوم الجمعة، قيد الإقامة الجبرية، وذلك بقرار من وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين.

وأفاد المصدر لـ“إرم نيوز“، أن نور الدين البحيري سيخضع للتحقيق في عده تهم موجهة له تتعلق بشبهات فساد مالي، خلال مسؤوليات تولاها سابقا.

وبدوره، قال النائب في البرلمان التونسي المجمدة أشغاله سمير ديلو، في تدوينة له نشرها على صفحته على ”فيسبوك“ الجمعة، إنه ”تم وضع نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية“.

وأضاف أن ”قرار توفيق شرف الدين (وزير الداخلية) بوضع نورالدين البحيري، قيد الإقامة الجبرية! لم يكن قراراً عاديا، بعد فتح بحث وتوجيه استدعاء، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، بل هو اختطاف، وباستعمال العنف“، وفق تعبيره.

وأضاف ديلو ”لقد أنكرت كل الجهات القضائية (المدنية والعسكرية) إصدار أي إذن بالتوقيف، والمؤكد أنه قرار سياسي من وزير الداخلية، طبقاً للأمر 78 اللادستوري، بوضعه قيد الإقامة الجبرية، فلماذا نتحدث اليوم عن قانون المالية؟ ثم إن الأهم، هو تطهير القضاء“.

وكانت حركة ”النهضة“ قد تحدثت عن ”اختطاف“ نور الدين البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني وتعنيف زوجته، متهمة ما أسمتها ”منظومة الانقلاب“ بـ“إثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه ”تم صباح هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة“.