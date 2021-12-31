بعد اعتقال نائب رئيس النهضة...هل ينجح قيس سعيد في معركة "إصلاح القضاء"؟

طرح توقيف وزير العدل التونسي الأسبق والقيادي البارز في حركة ”النهضة“ نور الدين البحيري مؤشرا جديدا على معركة الرئيس التونسي لـ ”تحرير“ القضاء و“تطهيره“ لكن عقبات كثيرة تعترض طريقه، وفق ما يؤكده محللون.

ويمثّل توقيف البحيري نقطة تحوّل في معركة سعيد مع القضاء، حيث يُعتبر الرجل الذي شغل منصب وزير العدل من 2011 إلى أواخر 2013 ”الصندوق الأسود“ لعدة قضايا لا تزال تراوح مكانها على امتداد سنوات، ومن بينها قضايا اغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا عن قضايا تتعلق بأنشطة الجماعات المتشددة، وفق ما يؤكده متابعون.

ومنذ اتحاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو / تموز الماضي، لم يكفّ الرئيس التونسي قيس سعيد عن توجيه أصابع الاتهام إلى القضاء كجهاز مكلف بالحسم في الملفات التي ينتظر التونسيون حسمها، في علاقة بالفساد والإرهاب، ويتهم القضاة المشرفين على هذه الملفات بالتباطؤ وبخدمة أجندات سياسية على حساب كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.

وكان آخر هجوم للرئيس التونسي على القضاء حين تحدث أمس الأول الخميس خلال مجلس وزاري عن الاختلالات التي رافقت تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتدخل ”أطراف غير قضائية وقوى الضغط“ معتبرا أنّه لا يمكن تطهير القضاء إلا بقضاء عادل، وفق تعبيره.

وقال المحامي التونسي فرحات البغدادي إنّ تطهير القضاء يجب أن يكون من الدّاخل، اعتمادا على القضاة الشرفاء وهم موجودون، معتبرا أنّ على الرئيس التونسي قيس سعيد أن ينشئ ما يشبه ”اللوبي القضائي“ المكوّن من مثل هؤلاء القضاة بعيدا عن تدخلات جمعية القضاة أو نقابة القضاة، وهي هياكل مسيّسة ولها حساباتها، وفق قوله.

وأوضح البغدادي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّ سعيد سيواجه بلا شكّ عقبات ومصاعب في هذا الطريق الوعر، لكنّه يبدو موقنا بأنّ إصلاح القضاء لا يكون إلا من داخل الجهاز القضائي نفسه، حتى لا يُتهم بالتدخّل فيه، لا سيما أنّ القضاة ينظرون بحساسية مفرطة لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، بحسب تعبيره.

وأضاف البغدادي أنّ من المسائل التي قد تساعد الرئيس التونسي على المضي في هذا النحو تفعيل دور تفقدية القضاء، التي تتولى عملية التفقد الدوري لجهاز القضاء وعمل القُضاة، ما يخلق نوعا من الرقابة الذاتية لدى القاضي فيحتكم إلى العدل والإسراع في حل النزاعات والقضايا المطروحة أمامه.

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة إنّ تكرار ذكر الجهاز القضائي في خطابات سعيد منذ 25 يوليو / تموز الماضي يعكس رغبة من الرئيس التونسي في تصحيح عمل هذا الجهاز الخطير، موضحا أن محور الخلاف بين الرئيس والقضاء أنّ القضاة يعتبرون مهمتهم من صميم ممارسة السلطة التي لا يمكن المساس بها، بينما يعتبر سعيد أن القضاء مهنة وأن عليه واجبات وجب القيام بها لتحقيق العدالة.

وأضاف خليفة في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّ توقيف وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري قد يفتح بابا أمام إصلاح الجهاز القضائي، مشيرا إلى أنّ الحديث هنا يجري عن إصلاح أو تحرير لهذا الجهاز القضائي من سطوة قوى الضغط، لا عن تطهير، لأنّ التطهير يقضي الإقصاء وقد يستبطن نوعا من التدخل من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، في عمل القضاء، وهذا ما لا يقبله القضاة ولا الرأي العام، بحسب قوله.

واعتبر خليفة أنّ مهمة سعيد في هذا المجال ستكون صعبة ودقيقة وأنّ المسار طويل والعقبات كثيرة من جانب الهياكل التي تسيّر الجهاز القضائي وأساسا جمعية القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة القضاة، داعيا إلى إرساء مقاربة تقوم على الحوار وعلى وضع أهداف محددة يعمل القضاء على تحقيقها خدمة للصالح العام وللمعركة القائمة ضد الفساد، وفق تعبيره.

ورأى المحلل السياسي مجدي السعيدي في المقابل أنّ ”معركة سعيد“ مع القضاء خاسرة وأنه لا داعي إلى خوضها أصلا اعتبارا لاستقلالية القضاء وترفعه عن التجاذبات السياسية، رغم ما يُقال عن ارتباطات قضاة بجهات سياسية معلومة.

وأوضح السعيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّه لا يوجد أي إثبات على تدحّل الأطراف السياسية الحاكمة طيلة السنوات الماضية في عمل القضاء ولا يوجد ما يبرّر الدخول في معركة بين سلطتين لكل منهما اختصاصها وحدودها، مشيرا إلى أنّ الحديث عن التباطؤ في حسم بعض القضايا يفتقد للمنطق لأنّ بعض القضايا تتطلب سنوات من النظر والتحقيق والتدقيق قبل الحسم فيها.

ووفق حيدوري فإنّ سعيد لن ينجح في إصلاح الجهاز القضائي الذي لا يمكن إصلاحه إلا من الداخل إذا ثبت أنّ به خللا.

وقال إن هناك هياكل منتخبة هي التي يُعهد إليها إدارة الشأن الداخلي لهذا الجهاز الخطير ولا يمكن بأيّ حال أن يُفرض عليه الإصلاح من الخارج لأنّه لا مصلحة لأحد في ذلك، بحسب تأكيده.

وألقت العناصر الأمنية التونسية، الجمعة، القبض على نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي، نور الدين البحيري، ليُصبح أول شخصية هامة في النهضة تُعتقل بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتخاذ تدابير استثنائية يوم 25 تموز/ يوليو الماضي.

ويُعرف نور الدين البحيري في تونس، إضافة إلى اعتباره الشخصية الثانية في النهضة بعد رئيس الحركة راشد الغنوشي، بأنه شخصية مثيرة للجدل، ويلقب بـ“أخطبوط القضاء“ التونسي حيث اتهم بالسيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك اتهم بحذف بعض الملفات القضائية الحساسة التي قيل إن عناصر من حركة النهضة ضالعون فيها.