تونس 2021.. "زلزال سعيّد السياسي" وأول امرأة لرئاسة الحكومة والأزمة الاقتصادية

شهدت تونس خلال العام 2021، أحداثا لافتة، على الصعيدين السياسي والاجتماعي على وجه الخصوص، كانت لها تداعيات كبيرة ومباشرة على البلاد.

”حدث مفصلي“

وكان الحدث المفصلي خلال العام 2021، متمثلا بقرارات قيس سعيّد، التي أعلنها في 25 تموز/يوليو الماضي، بالتزامن مع احتفال البلاد بذكرى إعلان الجمهورية.

وكانت تلك القرارات بمثابة ”زلزال سياسي“، بعد أن جمد سعيّد، أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

هذه القرارات أعلن عنها سعيّد، على إثر اجتماع طارئ عقده مع قيادات عسكرية وأمنية، تولى خلالها السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه لاحقا.

ودخلت البلاد عقب تلك الأحداث في موجة من المظاهرات التي عارض بعضها قرارات سعيّد واصفين الأمر ”بالانقلاب على الشرعية وعلى الدستور“، فيما أيدها آخرون واعتبروها ”تصحيحا للمسار ومحاربة للفساد“.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات 25 تموز/يوليو، واعتبرتها ”انقلابا على الدستور“، على غرار حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وفي المقابل أيدتها حركة الشعب.

توقيفات وأحكام قضائية

بالتوازي مع قرارات الرئيس التونسي، صدرت أحكام قضائية باعتقال وسجن عدد من السياسيين ونواب البرلمان المجمدة أعماله.

وكان من بين هؤلاء، سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، ومهدي بن غربية، النائب المستقل وياسين العياري، رئيس حركة أمل وعمل.

كما تم الحكم غيابيا على عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب أمثال نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، وشقيقه النائب بالبرلمان عن الحزب ذاته غازي القروي، واللذين تم توقيفهما على الحدود الجزائرية الصيف الماضي، بينما كانا يستعدان لاجتياز الحدود البرية على متن سيارة خاصة.

إغلاق مبنى البرلمان

في 26 تموز/يوليو 2021، أصدر قيس سعيّد قرارا بإغلاق مبنى البرلمان بضاحية باردو (غرب العاصمة) وقد تولت قوات من الجيش تلك المهمة.

كما مُنع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ونائبته الأولى سميرة الشواشي، من دخول المبنى.

مسؤولون رهن الإقامة الجبرية

تواصلت تداعيات القرارات الرئاسية التي اتخذها قيس سعيّد، في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي.

وقررت الأجهزة القضائية فتح تحقيق داخل عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمنشآت العمومية أفضت إلى قرار وضع عدد من المسؤولين والمستشارين تحت الإقامة الجبرية، مثل مفدي المسدي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، وشوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و16 مسؤولا آخرين.

وبالتوازي مع ذلك توالت القرارات وتمثلت بالخصوص في إعفاء عدد من المسؤولين الكبار في وزارات الداخلية والدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات.

وفي 24 آب/أغسطس الماضي، وبعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما، أصدر سعيد أمرا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ شهر إلى غاية إشعار آخر.

ويوم 22 أيلول/سبتمبر، أصدر قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة من بينها إلغاء العمل بدستور 2014.

وقرر كذلك، مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

أول امرأة عربية رئيسة للحكومة

ويوم 29 أيلول/سبتمبر، ومع تواصل المظاهرات المؤيدة والمعارضة لقرارات 25 تموز/يوليو، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تكليف نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة.

وأصبحت بذلك بودن؛ أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تونس، لا بل في الوطن العربي.

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت نجلاء بودن (63 عاما) عن تركيبة الحكومة الجديدة التي ضمت 25 من الوزراء وكتاب الدولة.

استفتاء وانتخابات برلمانية

ويوم 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفي كلمة بثها التلفزيون التونسي أعلن الرئيس قيس سعيّد، عن استمرار تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات إلكترونية بداية من أول كانون الثاني/يناير 2022، وحتى يوم 20 من آذار/مارس، من العام ذاته، كما أعلن أن لجنة ستتولى تأليف مختلف المقترحات.

وأعلن سعيّد، كذلك عن مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال المتعصبين من دفع الضرائب، مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة.

حريق في مقر حركة النهضة

ويوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2021، قتل شخص واحد، وأصيب 18 آخرون إثر اندلاع حريق بالمقر الرسمي لحزب حركة النهضة الإسلامية في تونس العاصمة.

وتعرض عدد من قيادات النهضة إلى إصابات متفاوتة الخطورة فيما توفي شخص ينتمي إلى الحزب، في وقت تداولت فيه بعض المعلومات أنه أقدم على الانتحار حرقا احتجاجا على عدم السماح له بمقابلة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

أزمة كورونا تنفرج

شهدت تونس في صيف 2021، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتزايدا في عدد الوفيات جراء الجائحة في أزمة وبائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الوفيات 200 يوميا في بعض الأحيان مما أفرز أزمة اقتصادية وتدابير صحية استثنائية.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن توفير كميات كبيرة من لقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تنظيم أيام مفتوحة للتلقيح ضد كورونا (كوفيد 19) وهو ما نتج عنه انفراج واضح في أزمة كورونا وتراجع أعداد الإصابات والوفيات.

أزمة اقتصادية

بالتوازي مع هذه الأحداث، استمرت الأزمة الاقتصادية في تونس وشهدت البلاد تواصل الإضرابات في عدد من القطاعات وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية وتأخر صرف الأجور مع استمرار نسبة البطالة في الارتفاع.

إلغاء تنظيم القمة الفرنكوفونية

ويوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت تونس عن تأجيل احتضانها لمؤتمر القمة الفرنكوفونية الذي كان من المنتظر تنظيمها في مدينة جربة (جنوب شرق).

وقال ممثل تونس في الهيئة الدائمة لمجلس رابطة الدول الفرنكوفونية سليم خلبوص إن ”الهيئة قررت تأجيل مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في جربة بتونس لمدة سنة، مع الحفاظ على مكان انعقادها“.

حكم السجن ضد المرزوقي

ويوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قضت محكمة تونسية بالحكم غيابيا على الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا بالسجن أربع سنوات، بعد اتهامه بـ“التآمر على الدولة التونسية“ و ”المس بأمن الدولة في الخارج“ وإلحاق ”ضرر دبلوماسي“ بها.

وتعود القضية إلى الصيف الماضي، حين طلب المرزوقي من فرنسا التوقف عن دعم تونس وتأجيل مؤتمر القمة الفرنكوفونية.