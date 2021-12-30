بعد صدور حكم بسجنه.. قيس سعيّد ينفي مقاضاته المنصف المرزوقي

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، رفع أي قضية ضد الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، و“لم يتابعها“ .

وأضاف قيس سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اليوم، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء: “لم أتابع ملف محاكمة المرزوقي ولم أرفع عليه قضية ولم أتابع أطوارها؛ لأنها لا تعني لي شيئا.”

ونفى قيس سعيد مقاضاة المرزوقي بعد أن واجه انتقادات واسعة واتهامات بمحاولة قمع خصومه، على خلفية صدور قرار قضائي بسجن المرزوقي.

وأصدرت محكمة تونسية مؤخرا حكمًا غيابيًا على المنصف المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بعد اتهامه ”بالاعتداء على الأمن التونسي“.

وقالت وكالة ”تونس أفريقيا للأنباء“ الرسمية إن الاتهامات الموجهة للمرزوقي تمثلت في ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية“.

وانتهت التحقيقات بإحالة القضية إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس من أجل نفس التهم، وصدر الحكم فيها، بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهو ”يقضي ابتدائيًا غيابيًا بسجن المتهم مدّة 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل“.

وكانت محكمة الاستئناف في تونس فتحت، بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحقيقًا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس، أواخر العام الجاري.

وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذن بفتح البحث التحقيقي بحق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل ليلى جفال.

وصرح المرزوقي، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، لقناة ”فرانس 24“ الفرنسية، بأنه ”يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين إلى إفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابًا تأييد للديكتاتورية والاستبداد“، وفق تعبيره.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه ”سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية“، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية. كما طالب وزيرة العدل بـ“أن تفتح تحقيقًا قضائيًا في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي“.

وفي تعقيب على تصريحات الرئيس قيس سعيّد، ذكر المنصف المرزوقي، في بيان له نشره على موقع ”فيسبوك“، أنه ”غير معني بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 تموز/ يوليو“.