حراك تونسي يعتزم مقاضاة رئيسة الحكومة نجلاء بودن بسبب قانون المالية

أعلن حراك سياسي تونسي، اليوم الخميس، عزمه مقاضاة رئيسة الحكومة نجلاء بودن؛ على خلفية قانون المالية لسنة 2022، بينما دافعت وزيرة المالية عن القانون المقترح، واعتبرت أن ”لكل إصلاح كلفة وثمنا“.

وكشف الناشط السياسي جوهر بن مبارك عضو الهيئة التنفيذية لما يسمى حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“، أن المبادرة ترفض قانون المالية لسنة 2022.

وحذر بن مبارك في تصريح نقلته إذاعة ”موزاييك“ التونسية، ”كل الفاعلين المحليين والدوليين من الانخراط في التزامات الحكومة الحالية“، مؤكدا الذهاب نحو مقاضاة حكومة نجلاء بودن؛ باعتبار أن ”قانون المالية غير شفاف وغير شرعي، وفيه استيلاء على المال العام“.

وفي المقابل، دافعت وزيرة المالية في الحكومة التونسية سهام البوغديري نمصية، اليوم، عن قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة أنه أصعب قانون مالية، وتم إعداده في شهرين وسط تراكمات سنوات من المصاعب المالية.

واعتبرت الوزيرة في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، أن وزارة المالية نجحت في ظرف شهرين ورغم الصعوبات، في تقديم موازنة متوازنة من حيث الأرقام والتوقعات قبل موعد 31 ديسمبر/ كانون الأول، مذكرة بأن السنة المالية لم تكن هينة، وبأن الوضعية صعبة جدا.

وردّا على ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد من أنه غير راض عن قانون المالية الجديد، أكدت الوزيرة أن ”لكل إصلاح كلفة كبيرة“، وأنه لا يمكن إنجاز الإصلاحات المطلوبة بلا كلفة.

واعتبرت الوزيرة أن القانون الذي تم إعداده ”مقبول“، وأنه كان بالإمكان إنجاز قانون أفضل لولا الإكراهات، وفق تعبيرها.

وحول الانتقادات الموجهة للوزارة بالانغلاق وعدم استشارة الأطراف المعنية عند إعداد قانون المالية والتداول بشأنه مع البرلمان مثلما جرت العادة، ذكرت الوزيرة بأن الحكومة تعمل في إطار الفصل 80 من الدستور والتدابير الاستثنائية، وبأنه لا يمكن العودة إلى الوراء، في إشارة إلى عدم عرض القانون على البرلمان المجمّد للمصادقة عليه.

وعرضت الحكومة التونسية، الثلاثاء، قانون المالية لسنة 2022، وقدمت تقديراتها بخصوص موازنة الدولة وحجم العجز الذي تواجهه، وتوقعاتها بخصوص نسبة النمو المنتظر تحقيقها عام 2022.

وأثار القانون انتقادات؛ بسبب ما اعتبره متابعون إفراطا في الإجراءات الضريبية على حساب دعم الاستثمار؛ ما قد يعمّق من أزمة العجز والتضخم المالي، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.