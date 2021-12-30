إطلاق سراح صحافي ليبي في بنغازي بعد اختطافه لأكثر من شهر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلقت مجموعة مجهولة سراح الصحافي الليبي سراج المقصبي، بعد اختطافه نهاية الشهر الماضي، وذلك من مقر عمله في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وأكد سراج المقصبي لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الخميس، نبأ إطلاق سراحه، الأربعاء، مؤكدا أنه ”بصحة جيدة“، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة أو ظروف إطلاق سراحه.

وخطف مجهولون في الـ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الصحافي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي.

واقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية) ببنغازي، بعدما اقتحمت المقر ورفضت تقديم معلومات عن هويتها.

ولم تصدر القوات الأمنية الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد أي تعليق على الحادثة آنذاك، ولا حتى عقب إطلاق سراحه.

وتعد واقعة اعتقال قوات حفتر المصور الصحافي والناشط المدني إسماعيل بوزريبة الزوي في 2018 في مدينة إجدابيا شرق ليبيا، ومثوله أمام محكمة عسكرية في بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد والحكم عليه بالسجن 15 عاما، واحدة من أكبر القضايا التي طالت صحافيين وأثارت تنديدا محليا ودوليا واسعا.

وكان تم إطلاق سراح الزوي في أيلول/سبتمبر الماضي، عقب صدور ”عفو خاص“ عنه من طرف المشير حفتر.

ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموما لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم دون تقديم أسباب عادة.

وفي سياق آخر، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، بإطلاق مشاورات واسعة بين كل المكونات الليبية، لإنجاح الانتخابات المرتقبة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كلا من الأمين العام المساعد، ومنسق البعثة رايزدن زيننغا، في العاصمة الليبية طرابلس، مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري.

وناقشا المداولات الأخيرة في مجلس النواب حول إيجاد طريقة للمضي قدما في إجراء الانتخابات كأولوية، استجابة لآمال 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، وفق ما جاء في بيان نشرته البعثة على صفحتها الرسمية في ”فيسبوك“.

وشدد منسق البعثة الأممية على أهمية ”إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسمِ مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في البلاد“، بحسب البيان.

كما أكد ”دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي يقودها الليبيون إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية“.

وأشار إلى أنه بحث مع رئيس مجلس النواب المكلف القضايا الرئيسة التي ناقشها المجلس والخطوات التالية.