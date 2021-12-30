تونس.. صهر بن علي يرفض المثول مجددا أمام المحكمة

رفض عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، المثول أمام المحكمة التي تنظر في قضايا الفساد المالي المتعلقة به.

وتمسك الطرابلسي بعدم الخضوع للمحاكمة، استنادا إلى اتفاق صلح كان توصل إليه مع الدولة التونسية.

ونظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، صباح اليوم، في ملفي قضيتين تتعلقان بعماد الطرابلسي.

ورفض الطرابلسي مجددا المثول أمام هيئة المحكمة، رغم جلبه من السجن الموقوف به منذ العام 2011.

وقررت هيئة الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية الأولى إلى موعد لاحق استجابة لطلب محامي عماد الطرابلسي لإعداد وسائل الدفاع.

بينما تقرر حجز القضية الثانية للتصريح بالحكم إثر الجلسة، وفق ما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.

ونقلت الإذاعة عن محامي الدفاع عن عماد الطرابلسي، عصام السمعلي، قوله: إنّ ”عماد الطرابلسي رفض المثول أمام القضاء، باعتباره أمضى على اتفاق صلح مع الدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة تنفيذا لقانون العدالة الانتقالية، حيث قدرت قيمة الصلح بـ 235 مليون دينار (حوالي 80 مليون دولار) وقال إنه راسل الوزارات المعنية لحثها على تنفيذ الصلح إلا أنها لم تستجب لطلباته“.

وتتعلق القضية الأولى بما عرف بقضية تجاوزات مالية واستغلال نفوذ حول عملية بيع تذاكر السفر، في حين تعلقت القضية الثانية بامتلاك عماد الطرابلسي على مقطع رخامي أثري.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة (المنحلة) والمكلفة بتطبيق مسار العدالة الانتقالية في تونس، وقعت على اتفاقات تحكيمية مع عدد من رجال الأعمال، بينهم صهر بن علي، عماد الطرابلسي.

لكنّ المكلف العام بنزاعات الدولة، باعتباره ممثلا للدولة التونسية بصفتها متضررة، قام بالطعن في عدد من هذه الاتفاقات، وقضت المحكمة ببطلان الاتفاقية الموقعة مع عماد الطرابلسي، الأمر الذي رفضه المعني بالأمر ولسان دفاعه.

وتم سماع شهادة عماد الطرابلسي الذي تقدم بمطلب صلح منذ 2015 من قبل لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة من السجن الموقوف به، طبقا لما يقتضيه القانون فيما يتعلق بشروط الصلح، وهي الاعتراف والاعتذار.

ورغم ذلك، لم يتوصل طرفا النزاع وهما طالب الصلح والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى اتفاق، ليتدخل مجلس الهيئة بفرض صلح إجباري، وتقدير التعويضات التي سيدفعها عماد الطرابلسي للدولة بــ235 مليون دينار، منها 200 مليون دينار تسدّد من أملاكه وأمواله المصادرة.