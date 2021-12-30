تقرير: حملة تطهير الداخلية من "النهضة" تفجر صراعا بين حلفاء الرئيس التونسي

كشف تقرير إخباري أن مهمة وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين المكلف بتطهير وزارته من القيادات الأمنية المحسوبة على حركة ”النهضة“ الإسلامية“ فجرت صراعا مباشرا مع خالد اليحياوي، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية؛ ما فتح بابا لتصفية الحسابات بين اثنين من المحسوبين على الرئيس قيس سعيد.

ويسلط التقرير الذي نشره موقع ”أفريكا أنتليجنس“ الضوء على الصراع الخفي بين الرجلين المقرّبين من الرئيس قيس سعيد، من خلال إقدام وزير الداخلية توفيق شرف الدين على إحالة العديد من المقربين من خالد اليحياوي على التقاعد المبكر، وكيف تحولت هذه المهمة إلى ذريعة لتصفية الحسابات بينهما.

ويوضح التقرير أنه بعد عودته في الـ11 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي على رأس ”أم الوزارات“ (التي ترأسها لفترة وجيزة نهاية 2020) أحال الوزير توفيق شرف الدين في الـ19 من نوفمبر / تشرين الثاني ما لا يقل عن 20 من كبار المسؤولين على التقاعد، وعُرف عن العديد من هؤلاء بأنهم على صلة بالنهضة، ومن بينهم رئيس الأجهزة الخاصة (المخابرات) لزهر لونغو، الذي كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية ورئيس المباحث الجنائية بالشرطة الجنائية بلال المناعي ورئيس جهاز الأمن الوطني السابق وحيد توجاني، والمتحدث السابق باسم الوزارة محمد علي العروي، وغيرهم.

لكن الوزير أدخل على قائمة المقالين أيضًا عدة مقربين لخالد اليحياوي، المشتبه به قليلاً في التعاطف مع ”النهضة“ وفق تعبير التقرير، ومن بين الأسماء الأكثر دلالة مختار الهمامي، الذي كان عُيِّن للتو، في الـ16 من سبتمبر / أيلول، على رأس الحرس الوطني في تونس الكبرى، وهي وظيفة إستراتيجية بارزة، فبالإضافة إلى مهمتهم المتمثلة في تأمين ضواحي العاصمة يمكن لرجاله القدوم في أي وقت لتعزيز الأمن الرئاسي بقيادة خالد اليحياوي في حالة حدوث اضطرابات حول قصر قرطاج“.

ويوضح التقرير أنّ ”مختار الهمامي مقرب من خالد اليحياوي، وهو قادم من نفس بلدة حفوز الصغيرة بالقرب من محافظة القيروان (وسط)، وكلاهما بدأ في الأمن الرئاسي للرئيس الراحل بن علي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين“.

وشملت الإقالات محمد علي بن خالد ولطفي الصغير، ويقول التقرير إنهما شاركا بشكل فاعل في تأمين ما سماه ”الانقلاب“ الذي قام به قيس سعيد في الـ25 من يوليو / تموز الماضي، والذي أشرف خالد اليحياوي على تفاصيل عملياته بعناية، موضحا انّ جهاز الحرس الوطني شارك بلا مساومة في ”إغلاق“ البلاد فيما حرصت شرطة الحدود على احترام التوجيهات الرئاسية التي تمنع النواب ورؤساء الأعمال والعديد من الشخصيات من مغادرة البلاد.

وخلص التقرير إلى القول إنّ ما سماه ”التنافس الخافت“ بين توفيق شرف الدين من جهة والوفد المرافق لخالد اليحياوي ومدير ديوان الرئيس نادية عكاشة أثار صراعا في أروقة قصر قرطاج منذ تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد المنصب نهاية عام 2019، لكن هذا الصراع على النفوذ نما في الأسابيع التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث طُرحت أسماء توفيق شرف الدين ونادية عكاشة بقوة لقيادة الحكومة الجديدة، ليختار قيس سعيد في النهاية الحفاظ على توازن القوى من خلال تعيين نجلاء بودن وهي أكاديمية لا تتمتع بمكانة سياسية“ وفق تعبيره.