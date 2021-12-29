سجن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي احتياطيا في قضايا فساد

أصدر النائب العام في ليبيا اليوم الأربعاء قرارا بسجن وزيرة الثقافة في الحكومة الليبية مبروكة توغي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة.

ووجه النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها استجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأوضح البيان أن القضية تشمل ”الحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات لعرقلة إجراءات المراجعة والتدقيق“.

وبحسب البيان فقد جاء القرار ”إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق“.

وتابع البيان: ”إجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان آخرها استجواب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم الأربعاء“.

وختم البيان بالقول: ”انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام“.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات في شبهات فساد أو تقصير في أداء مهام عدد من المسؤولين العاملين في الحكومة الليبية.

وكانت النيابة العامة في ليبيا أصدرت الإثنين 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري أمرا بسجن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، احتياطيا، بسبب تأخر طباعة وصدور الكتاب المدرسي.