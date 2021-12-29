نجل الرئيس السبسي لـ"إرم نيوز": التحقيق في وفاة والدي إعادة اعتبار لرمزيته السياسية

اعتبر حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، أنّ من حق الشعب التونسي معرفة حقيقة وفاة والده وملابساتها، معربا عن أمله في أن يكون قرار فتح تحقيق في هذا الموضوع بمثابة رد اعتبار لوالده.

وقال السبسي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنه يأمل في أن يكون ”الهدف من عملية فتح التحقيق إعادة الاعتبار لصورة الرئيس الراحل ولعائلته ولرمزيته السياسية التي أراد البعض استهدافها“، وفق تعبيره.

وذكر حافظ السبسي أنّ والده ”كان رئيسا لكل التونسيين دون استثناء وله رمزية اعتبارية قوية عند الجميع، الأمر الذي تجسّد في جنازته التي خرج إليها الشعب لوداعه“، وقال إنه ”من حق هذا الشعب“ أن يعرف حقيقة وفاة الرئيس الراحل الذي توفي في العام 2019.

وكان حافظ قائد السبسي أثار في وقت سابق فرضية تعرض والده للتسميم، وقال إنّ وفاته ”مريبة ومثيرة للشكوك بتوقيتها، رغم الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية حينها“، مشيرا إلى أن ”المناخ السياسي الذي توفي فيه الباجي قائد السبسي كان مطبوعا بالتجاذبات السياسية والتوترات“.

وتطرق حينها إلى بعض الحيثيات، ومنها عدم توقيع والده على تعديل قانون الانتخابات، وأن وفاته كانت قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأنها غيرت الوضع السياسي كلّيا في تونس.

وكان القضاء التونسي قرّر، أمس الثلاثاء، رسميا، فتح ملف وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، عقب تواتر المعطيات والإفادات بشأن تعرضه إلى ”التسميم“. وأمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مساء أمس الثلاثاء، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تونس بفتح تحقيق في وفاة الباجي قائد السبسي.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“ أن معطيات وإفادات وصلت منذ فترة إلى السلطات المختصة حول تشكيك في وفاة الرئيس التونسي الراحل، ما استوجب فتح تحقيق في هذا الخصوص.

وأوضح المصدر القضائي أن الوكيل العام طالب بفتح تحقيق بعد مرور أكثر من سنتين على وفاته، وبعد أن تحدث مقربون من السبسي عن شبهة تسميمه.

وكشف مصدر من عائلة الرئيس الراحل، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن أفراد عائلة الرئيس الراحل قدموا معطيات هامة وأدلة حول شبهة تسميم الباجي قائد السبسي، ما تسبب في وفاته، وأشار إلى أن التحقيق في هذا الملف سيكشف عن حقائق وصفها بالمدوية، وأن شخصيات هامة في تونس سيشملها التحقيق خلال الأيام المقبلة.