المنفي يبدأ جولة "لقاءات مغلقة" في طبرق للبحث عن حل توافقي

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ليل الثلاثاء، بشكل مفاجئ إلى مدينة طبرق “ شرق البلاد“ لإجراء سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بحثاً عن حل توافقي بشأن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت صحيفة الساعة 24 الليبية إن اللقاءات التي يعقدها المنفي في مدينة طبرق مغلقة وغير معلنة، وتستهدف البحث عن حل يرضي كل الأطراف .

وفيما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سباق موعداً جديداً لإجراء الإنتخابات يوم 24 كانون الثاني/يناير المقبل، علّق رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، الثلاثاء، الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل، بعدما بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة؛ لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وجاء ذلك وسط دعوات من جانب عدد من النواب، لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ ”تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي.

وكان المجلس قرر الاثنين استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، أصدر 125 مترشحاً لانتخابات مجلس النواب بياناً مشتركاً، الثلاثاء، بعد صدور قرار مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وطالب المترشحون باعتماد يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2022 موعدا للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، و يوم 6 آذار/ مارس 2022 موعدا للتصويت في الجولة الثانية متزامنة مع الانتخابات التشريعية.

ودعوا إلى نشر القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية والقوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين.

واعتبر المترشحون إن “ المعرقل الحقيقي هو من يحاول تمديد أمد الفوضى في ليبيا ويرفض إعطاء الليبيين حقهم في انتخاب من يمثلهم“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد في وقت سابق إن المجلس لم يدخر جهدا لتوحيد الجهود السياسية في مسار وطني واحد.

كما أكد حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.