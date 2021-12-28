البعثة الأممية في ليبيا تطالب بموعد واقعي للانتخابات و ترحب بلقاء بنغازي

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحديد ”موعد واقعي“ للانتخابات المرتقبة، مرحبة في الوقت ذاته باللقاء الذي جمع مؤخرا في مدينة بنغازي، شرق البلاد، كلا من المشير خلفية حفتر و وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا و نائب رئيس حكومة ”الوفاق“سابقا.

جاء ذلك، في لقاء جمع منسق البعثة و القائم بأعمال رئيسها، و المرشح الرئاسي ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقاً، أحمد معيتيق، مساء الثلاثاء، وفق بيان نشرته البعثة على صفحتها في ”فيسبوك“.

و نقل البيان عن زينينغا، تأكيده على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية، والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت.

و نوه منسق البعثة بالاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية والذي ركز على المصالحة وتوسيع هذا الحوار.

و اعتبر أن الاجتماع يشكل مبادرة إيجابية ومرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام، وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة.

و منذ أسبوع التقى مترشحون للرئاسة الليبية في مدينة بنغازي، شرق البلاد، في اجتماع لافت شددوا على أن ”المصالحة الوطنية باتت خيارًا وطنيًا جامعًا لا تراجع عنه“.

و طرح اللقاء المفاجئ بين المشير، خليفة حفتر، ووزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، تساؤلات عن دلالاته السياسية، وما إذا كان يمثل بداية لإعادة توزيع الأوراق في المشهد الليبي.

وأكد ”خليفة حفتر، فتحي باشاغا، عارف النايض، أحمد معيتيق، الشريف الوافي، عبدالمجيد سيف النصر، ومروان عميش“، في بيان تلاه المترشح الرئاسي، فتحي باشاغا، في ختام اجتماعهم، على ”استمرار التنسيق والتواصل، وتوسيع إطار هذه المبادرة لجمع الكلمة ولم الشمل الليبي“.

وذكر باشاغا، أن ”الاجتماع جاء بدعوة كريمة من خليفة حفتر، بهدف توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، واحترامًا لإرادة 2 ونصف مليون ناخب ليبي الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وناقش الاجتماع، الذي يعقد للمرة الأولى، آخر تطورات العملية الانتخابية، وآليات سد الفراغ السياسي، بعد تاريخ 24 كانون أول/ ديسمبر الجاري، الموعد المفترض للانتخابات.