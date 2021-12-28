تونس تفتح تحقيقًا بوفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي

قرر القضاء التونسي، رسميا فتح ملف ”وفاة“الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، عقب تواتر المعطيات و الإفادات بشأن تعرضه إلى ”التسميم“.

و أمرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال ، مساء الثلاثاء الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، بفتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي، و ذلك بعد مرور عام و نصف على وفاته.

و أكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، أن معطيات و إفادات وصلت منذ فترة إلى السلطات المختصة حول تشكيك في وفاة الرئيس التونسي الراحل، ما استوجب فتح تحقيق في هذا الخصوص.

و أوضح المصدر القضائي أن يقوم الوكيل العام طالب بفتح تحقيق بعد مرور أكثر من سنتين على وفاته وبعد أن تحدث مقربون من السبسي عن شبهة تسميمه.

في السياق، قال مصدر من عائلة الباجي قائد السبسي لـ ”إرم نيوز“ رفض كشف هويته إن الرئيس التونسي قيس سعيد هو من أعطى تعليماته لوزيرة العدل لفتح تحقيق في هذا الملف.

وأضاف المصدر أن أفراد عائلة الرئيس الراحل، قدموا معطيات هامة وأدلة حول شبهة تسميم الباجي قائد السبسي، ما تسبب في وفاته.

وأشار المصدر، إلى أن التحقيق في هذا الملف سيكشف عن حقائق وصفها بالمدوية مشيرا إلى أن شخصيات هامة في تونس، سيشملها التحقيق خلال الأيام القادمة.

وقال حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي ، في تصريحات سابقة ل“إرم نيوز“، إن وفاة والده “مريبة”، مشيرا إلى أنه سيكشف المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريبا.

وأضاف حافظ قائد السبسي أنه سيعود قريبا إلى تونس (يقيم بفرنسا) ليكشف الأسباب الحقيقية لوفاة والده.

بدوره، شكك الوزير السابق والأمين العام الأسبق لحزب نداء تونس، ناجي جلول، في أسباب وفاة الباجي قائد السبسي، وأشار إلى أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بساعات.

ودعا ناجي جلول في تصريح اعلامي السلطات التونسية إلى نشر التقرير الطبي الذي يوضح سبب الوفاة، لإزالة “الغموض” المحيط بهذا الأمر.

وقال البرلماني السابق والقيادي بحزب نداء تونس، منذر بالحاج علي، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ”مات مسموما“، وأن قصر قرطاج كان ”مخترقا“.

وأضاف منذر بالحاج على في تصريح اعلامي أنه التقى بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، قبل أيام من مرضه، وأعرب بالحاج علي عن قناعته بأن وفاة السبسي ”لم تكن طبيعية“.

وأشار بالحاج على إلى أن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لـ ”حركة النهضة“.

يذكر أن الباجي قائد السبسي توفي يوم 25 يوليو 2019 عن سن يناهز 92 عاما بعد ساعات على إدخاله الى وحدة العناية الفائقة في المستشفى.