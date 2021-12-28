جبهة النقابات الأمنية في تونس تهدد بالتصعيد ضد وزير الداخلية

هددت مكونات ما تسمى ”الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية“ في تونس، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتصعيد، وأمهلته أسبوعا واحدا من أجل الاستجابة لمطابها.

وتعرف تلك المكونات بأنها نقابات أسسها عدد من القيادات الأمنية بعد ثورة يناير 2011 في تونس، ومن مهامها الأساسية الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعناصر الأمنية.

وأكدت مكونات تلك الجبهة استعدادها لخوض كافة أشكال النضال النقابي في حال تجاهل دعوتها وعدم التجاوب معها في أجل لا يتجاوز الأسبوع، حسب ما ورد في بيان صادر اليوم عنها.

وطالب البيان الصادر عن اجتماع عقد في ”ثكنة بوشوشة“، وزير الداخلية بالاستجابة لمطالب النقابات الأمنية وفتح حوار معها، قبل أن تبدأ بإجراءات تصعيدية لتحقيق مطالبها.

وأكدت أيضا حرصها على “ الحفاظ على استقرار المؤسسة وإرساء حوار حقيقي مع سلطة الإشراف“ مشددة على استنكارها رفض الحوار معها.

ودعت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي الجبهة لمدها بما يفيد وجود “ التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي مؤخرا“ وفق ما ورد في البيان.

وشددت الجبهة على تمسكها بوجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه، إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام ما وصفته بـ“صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها“.

وطالبت الجبهة بضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة، مؤكدة على وجوب استكمال مسار المفاوضات حول مختلف المطالب المهنية والمادية والاجتماعية بما في ذلك النقاط العالقة، ومواصلة الجلسات المشتركة في إطار استمرارية الدولة.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ ، رفض الكشف عن هويته، إن ”ممثلي النقابات الأمنية استنكروا خلال الاجتماع، عددا من القرارت التي تم اتخاذها مؤخرا داخل المؤسسة الأمنية“.

وأضاف المصدر أن ”أغلب الأمنيين الحاضرين شددوا على رفضهم لما اعتبروا أنه محاولة للسيطرة على وزارة الداخلية وتوظيفها لخدمة أجندات سياسية“ .

وأكد المصدر أن ”الإعفاءات والتعيينات الأخيرة في الوزارة تثير جدلا واسعا داخل المؤسسة الأمنية، وأغلب الأمنيين يعتبرونها مؤشرا على الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري“.