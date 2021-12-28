الدبيبة يدعو لإقرار دستور حقيقي وإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن كل الليبيين

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن هناك حملة لتغيير حكومته التي زعم أنها تتعرض للتشويه، داعيا إلى الضغط من أجل إقرار دستور حقيقي وإجراء انتخابات نزيهة، بحسب تعبيره.

وقال الدبيبة، في كلمة أمام ممثلي المجالس المحلية في طرابلس، إن ”ليبيا تتعرض لمؤامرات مخابراتية أممية وأمريكية لتقسيمها ونهب ثرواتها، وفق قوله، متقدما بالاعتذار بقوله: ”أعتذر بالنيابة عن الحكومة أمام الليبيين عن أي أخطاء ارتكبناها منذ تسلمنا مهامنا“، وفق تعبيره.

وأضاف الدبيبة أنه يضع ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في كفة واستثمار الوقت لتحقيق النتائج التي وعدت بها هذه الحكومة في كفة أخرى، متهما أطرافا لم يسمّها بشن حرب على حكومته، ومعتبرا أن هذه الحرب دليل على أنّ هذه الحكومة حققت إنجازات“، حسب تعبيره.

وأكد الدبيبة أن ”الشرعية للشعب هو من يقرر وهو من ينفذ وهو من يختار، وليبيا لن تكون إلا وحدة موحدة مهما أرادت أطراف أخرى التفريق بيننا“، وفق قوله.

ويأتي خطاب الدبيبة غداة إصدار اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات في ليبيا تقريرها التقييمي للعملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية، ووضع خارطة طريق واقعية في إطار دستوري جديد لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال الهادي الصغير رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات، في تصريح له عقب اجتماع للبرلمان، الاثنين، إن اللجنة أوصت بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب، وبوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ ”مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، في إطار دستوري حتى لا تتكرر نفس الخطوات السابقة؛ وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها“، وفق قوله.

وأكد الصغير أن اللجنة أوصت ”بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية“، مضيفا أن اللجنة رصدت ”تجاوزات قانونية عدة ارتكبتها المفوضية العليا للانتخابات في مرحلة الطعون“.

وقدمت اللجنة جملة من التوصيات تتعلق بالمرحلة القادمة وبتصورها للعملية الانتخابية، ودعت إلى ”الشروع في تعديل الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة، بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا“، وفق بيان للجنة نشره المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق على صفحته على ”فيسبوك“.

واعتبرت اللجنة أنّ ”الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها، وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة التجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية العليا للانتخابات بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة“، وفق البيان.