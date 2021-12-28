الرئيس المورتاني الغزواني يعرض وساطة لحل الأزمة بين المغرب والجزائر

يقود الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور الجزائر، وساطة لإنهاء الأزمة القائمة بين المغرب والجزائر، وفق ما جاء في إذاعة فرنسا الدولية.

وبحسب الإذاعة، فإن ”الرئيس الموريتاني سيعتمد على موقفه المحايد من الإخوة الأعداء ليقدم لهما صيغة تفضي إلى خروج مشرف من الأزمة الدبلوماسية كما سيكون الوضع في منطقة الساحل، والتنسيق الأمني على حدودهما المشتركة، في قلب المناقشات“.

وقالت في تقرير لها إن ”الجزائر التي رفضت حتى الآن المحاولات العديدة للوساطة من قبل عدد من الدول العربية، لا تزال تبدي صدًا للمصالحة، وإنّه في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى لعب دور رئيس في إعادة التماسك بين البلدين، وهو ما كان أعلنه الغزواني سابقًا، فإنّ الجزائر تواصل جهودها من أجل التقارب أكثر مع البلدان المغاربية الأخرى، وهو ما يعتبره عدد من الخبراء مساسًا بالمصالح الإستراتيجية للرباط“.

وأفاد التقرير بأنه ”إضافة للعنصر الأمني ينتظر أن يتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين نواكشوط والجزائر على هامش زيارة الرئيس الموريتاني، بما في ذلك إنشاء منطقة حرة على حدودهما المشتركة، وإنشاء طريق يربط تندوف في الجزائر بالزويرات في موريتانيا، وذلك بهدف تعزيز التجارة عن طريق البر بين البلدين“.

وأشار التقرير إلى أنه ”منذ 2019 شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا طفرة بفضل فتح نقاط العبور، وأصبحت نواكشوط شريكًا اقتصاديًا وإستراتيجيًا مهمًا للجزائر، في الوقت ذاته ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا بنسبة 100 %“.

وكان الرئيس الموريتاني قد وصل إلى الجزائر، الإثنين، في زيارة رسمية هي الأولى له منذُ انتخابه قبل عامين، وتستمر 3 أيام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتأتي زيارة الغزواني بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتندرج ضمن مسار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين الجزائر وموريتانيا، وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وسيناقش الطرفان ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أصبحت موريتانيا في الأعوام الأخيرة بوابة للجزائر نحو أسواق غرب أفريقيا في إطار خططها الاقتصادية لتنويع مداخيلها، وزيادة حجم صادراتها خارج نطاق المحروقات.

ومن المنتظر أن يناقش الجانبان خلال الزيارة ملفات تهم البلدين، وسيكون الملف الأمني في منطقة الساحل، ضمن أجندة أول قمة رئاسية جزائرية موريتانية، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية جزائرية.