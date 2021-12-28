مفوضية الانتخابات الليبية: مئات المترشحين من أصحاب السوابق

كشف رئيس المفوضية العليا الليبية للانتخابات، عماد السائح، مساء الاثنين، أن مئات المترشحين لمجلس النواب من أصحاب السوابق فضلاً عن وجود 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المترشحين للرئاسة.

وقال السائح في تصريح لقناة “ ليبيا تنتخب“ إن جرائم أصحاب السوابق من المترشحين تتنوع بين الخطف والسرقة والمخدرات والزنا.

وأشار إلى اكتشاف المفوضية لـ 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المترشحين للرئاسة، و“مع ذلك القضاء أنصفهم لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع“.

وأكد أن المفوضية تواصلت مع عدد من المواطنين وأكدوا أنهم لم يزكوا المرشحين الذين قدموا أسماءهم كمزكيين، مضيفاً ”لا نستطيع تحمل مسؤولية أن نقدم مزورين للشعب الليبي ليترشحوا على منصب رئيس الدولة“.

وأوضح أن هناك مترشحين قاموا بتصوير قوائم الناخبين التي نشرت في المراكز الانتخابية وقاموا باستخدام بياناتهم دون الرجوع إليهم.

ولفت إلى أن أكثر من 50% من المترشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا في آخر يومين ونحن نستغرب من أين تحصلوا على هذا العدد من التزكيات.

واعتبر أن مصطلح القوة القاهرة هو مصطلح متداول في العملية الانتخابية، وتعني أي عوامل تعيق استكمال العملية الانتخابية، قائلاً: تفاجأنا بإعادة القضاء لمترشحين بأوراق مزورة.

وكشف السائح عن تعرضه للكثير من المضايقات في عمله، منها ”ما حصل من تهديد أمام المجلس الأعلى للقضاء واعتبرناها تصرفات فردية، وتجاوزناها في سبيل مصلحة ليبيا“ على حد قوله.

وتوقع السائح في حال أجريت الانتخابات فإن حدوث تنافس على المقاعد النيابية سيتسبب باندلاع اعمال عنف، مشيرا إلى أن عدد المترشحين الكبير سيتسبب في تشتيت أصوات الناخبين.

ودافع السائح عن عمل المقوضة مؤكداً أنها نجحت في مسؤوليتها، والقضاء والحكومة والنواب كشركاء يتحملون المسؤولية الأكبر عن تأجيل الإنتخابات.

وأشار إلى أن ”القانون حدد الرد على الطعون بـ72 ساعة وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وقضي فيها في نفس اليوم“.

وبين أن المفوضية لم تستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق، وكل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظر القضاء إليها من ناحية الموضوع لوافق المفوضية في قرارها.

وقدمت المفوضية الأربعاء الماضي مقترحاً إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني/يناير بدلًا من 24 من الشهر نفسه.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.