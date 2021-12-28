إسرائيل تجري اتصالات مع المغرب لاستقطاب ممرضين

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، الاثنين في الكنيست، أن حكومة بلادها تجري اتصالات مع المغرب لاستقطاب موظفين في مجال التمريض.

وأفادت قناة ”إي 24 نيوز“ الاسرائيلية نقلا عن هيئة البث الرسمية ”كان“، أن شاكيد شددت في نقاش بالكنيسيت حول أزمة العمالة، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على استقدام عمال جدد وعقد اتفاقات ثنائية جديدة بهذا القطاع، مشيرة إلى أن بلادها لديها طموح لفتح هذا المجال أمام الكفاءات المغربية.

وزادت المسؤولة الإسرائيلية: إن ”الحكومة بدأت بعملية الاستكشاف بالنسبة للموضوع؛ وهناك استجابة أيضاً من الطرف الآخر“، وذلك في إشارة إلى الجانب المغربي.

ويأتي ذلك في ظل ما مثلته جائحة كورونا من ضغط على القطاع الصحي في إسرائيل.

ومنذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين الرباط وتل أبيب برعاية واشنطن، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تسير العلاقات بين المغرب وإسرائيل في منحى تصاعدي.

ووقع المغرب وإسرائيل قبل أشهر اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما وقعا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا لتعاون أمني ”غير مسبوق“ خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.

ووقّع غانتس ونظيره المغربي مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية، والصناعية، والسياحية.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

والأربعاءالماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده تطمح لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، معتبرا أن استئناف العلاقات مع تل أبيب يشكل مساهمة في السلام بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر اتصال مرئي جمع بوريطة مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في الذكرى الأولى لـ“الاتفاق الثلاثي المشترك“ المُوقع بالعاصمة الرباط.