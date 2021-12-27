وليامز تدعو للتركيز على إجراء الانتخابات الليبية بدلا من مصير حكومة الدبيبة

قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، الاثنين، إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي، ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لرويترز في مقابلة إن معظم الليبيين يريدون نهاية ”لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها“.

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات حول القواعد الأساسية الحاكمة لها، بما في ذلك أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائما، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن ”ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات“.

وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات في ليبيا، الإثنين، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية، ووضع خريطة طريق واقعية في إطار دستوري جديد لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية عقب اجتماع للبرلمان، إنّ اللجنة في تقريرها أوصت ”بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية“، مضيفا أن اللجنة رصدت ”تجاوزات قانونية عدة ارتكبتها المفوضية العليا للانتخابات في مرحلة الطعون“.

وتابع الصغير: ”كما أوصت بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب، وبوضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، في إطار دستوري حتى لا تتكرر الخطوات السابقة نفسها؛ وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها“، وفق قوله.

وقدمت اللجنة البرلمانية جملة من التوصيات تتعلق بالمرحلة القادمة وبتصورها للعملية الانتخابية، ودعت إلى ”الشروع في تعديل الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة، بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا“، وفق بيان للجنة نشره المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق على صفحته في ”فيسبوك“.

واعتبرت اللجنة أنّ ”الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها، وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة التجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية العليا للانتخابات بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة“.