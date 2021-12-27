برلمانيون ليبيون: تقارير المخابرات والداخلية أكدت استحالة إجراء الانتخابات

قال برلمانيون ليبيون يوم الإثنين، إن تقارير وزارة الداخلية والمخابرات الليبية أكدت استحالة إجراء الانتخابات وحذّرت من وقوع عمليات إرهابية، وذلك بعد عقد البرلمان الليبي جلسة تمت خلالها مناقشة تقرير المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى تقارير أمنية وعسكرية.

وقال النائب في مجلس النواب، بدر النحيب، لقناة“ ليبيا بانوراما “ المحلية إن ”الجلسة العامة التي انعقدت الاثنين تمت خلالها مناقشة تقارير المخابرات والأجهزة الأمنية، المرتبطة بالعملية الانتخابية“، مضيفا أن ”التقارير التي تمت مناقشتها دفعت إلى استبعاد إجراء الانتخابات“.

وأكد البرلماني جاب الله الشيباني، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، أن ”تقارير وزارة الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات“، داعيا إلى ”إزالة العوائق قبل التفكير في موعد آخر“.

ولفت إلى أن ”العوائق التي تواجه العملية الانتخابية مازالت قائمة“، مطالبًا ”بضرورة السير في مسار وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة“.

أما عضو المجلس يوسف العقوري، فطالب بفتح تحقيق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، متهمًا إياه بـ“إهدار الوقت“، منوها إلى أن ”التقارير الاستخباراتية أشارت إلى احتمالية حدوث عمليات إرهابية، واستحالة إجراء الانتخابات، لذلك يجب تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر“.

وشدد العقوري على ”ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية“، معتبرا أنها ”صمام الأمان والوحيدة القادرة على تأمين الانتخابات“، داعيًا مجلس النواب إلى“الضغط والعمل على توحيد الجيش ”.

بدوره، اعتبر النائب عادل محفوظ، أن ”رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح لم يستطع إبعاد المرشح سيف الإسلام القذافي فأحال الأمر إلى مجلس النواب ليبعده وهو ليس من اختصاص المجلس“، مضيفا أن ”تقارير المخابرات الليبية أثبتت تعاون عبدالحميد الدبيبة وعماد السايح لتعطيل الانتخابات“.

يذكر أن مجلس النواب الليبي، عقد الإثنين جلسة تمت خلالها مناقشة العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني“، وفق ما أكده المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، كما ناقش المجلس، تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، إضافة إلى دراسة عدد من المقترحات من قبل الجهات ذات العلاقة بالانتخابات.

كان البرلمان الليبي قد أعلن عن في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تشكيل لجنة برلمانية، للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات ”للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية“.