ليبيا.. ارتباك حول خريطة الطريق الجديدة يثير مخاوف بشأن مصير الانتخابات

انتقل الجدل في الساحة السياسية الليبية للحديث عن خريطة طريق جديدة ستفرض موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي، وسط ارتباك لافت بات يثير مخاوف و تساؤلات بشأن مصير العملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن تبدأ بعثة الأمم المتحدة الأحد جلسة حوار عن بعد لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، لكن اللقاء تاجّل دون تقديم توضيحات.

وقال عضو ملتقى الحوار معاذ المنفوخ لتلفزيون ”بانوراما“ الليبي إنّ البعثة الأممية أجّلت الاجتماع المقرر لأعضاء الملتقى إلى أجل غير مسمى دون ذكر الأسباب، ورجّح المنفوخ أن تكون البعثة الأممية تعمل على إعادة هيكلة ملتقى الحوار السياسي، وفق قوله.

ومن جانبه أكّد عضو ملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي لتلفزيون ”ليبيا الأحرار“ أنّ البعثة وجهت دعوة في الـ22 من ديسمبر/كانون الأول الجاري لعقد اجتماع الأحد عبر تقنية ”زوم“ ولم تحدد بنود النقاش، ثم حذفت المراسلة ولم تبلغنا بأسباب إلغاء الجلسة، وفق تعبيره.

وبالتوازي مع ذلك من المنتظر أن يعقد البرلمان الليبي في طبرق الإثنين جلسة للنظر في الاحتمالات الممكنة بعد تأجيل الانتخابات.

وقال عضو البرلمان عبد الحفيظ الصغير إنّ النواب تلقوا دعوة لحضور جلسة مجلس النواب الإثنين، وإنّ جدول الأعمال غير واضح، وفق تعبيره.

وتوقع الصغير في تصريح لتلفزيون ”ليبيا الأحرار“ أن تناقش الجلسة تقرير المفوضية العليا للانتخابات، ومخرجات اللجنة البرلمانية وإمكانية الوصول إلى اتفاق حوله، مستبعدا تعديل جميع القوانين في هذا الوقت.

ورجح الصغير أن يجري المجلس تعديل بعض البنود في قوانين الانتخابات مع الإبقاء على بعضها، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين، كما أشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية مناقشة النواب موضوع الحكومة، لافتا إلى أنه من المستبعد البت في شأنها بأي قرار.

في السياق نفسه، أكد المحلل السياسي جمال الفلاح في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن هناك مسعى لإعادة هيكلة خريطة الطريق، لأن هناك جزءا كبيرا غير راض عن استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، وقال إنه من المنتظر طرح حكومة جديدة تعمل على تهيئة الظروف للانتخابات القادمة.

و قال جمال الفلاح، و هو مؤسس حراك 24 ديسمبر الداعم للانتخابات في ليبيا، إن بعض التسريبات تؤكد أنها ستكون هناك حكومة لمدة سنتين مهمتها إحداث تسوية بين الأقطاب السياسية الكبرى والعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وبخصوص الموعد الجديد المتوقع للانتخابات قال الفلاح إن المفوضية العليا للانتخابات رفعت الحرج عن نفسها باقتراح موعد 24 يناير/كانون الثاني القادم، ورمت الكرة إلى مجلس النواب الذي يسعى بدوره إلى تأجيل الانتخابات وإلى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه سيكون من الصعب جدا إجراء انتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير/كانون الثاني المقبل إذا عالج مجلس النواب الإطار القانوني للانتخابات، لكن هذا الطرح اعتبره رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ”عبثيا“ وقال إن ”هذه محاولة إيهام وضحك على الليبيين وهي جريمة يجب أن تحاسب عليها“ حسب تعبيره.

ومن جانبها أبدت المستشارة الأممية لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز موقفها من مسألة الانتخابات، واعتبرت أنه يتعين على الليبيين أن يتفقوا على موعد جديد، وأن مهمة بعثة الأمم المتحدة هي الدعم.

ووفق متابعين للشأن الليبي سيتعين على ستيفاني ويليامز، التي كثفت من تحركاتها ولقاءاتها منذ تعيينها، مضاعفة جهودها حتى يجد المعسكران أرضية مشتركة لئلا ينزلق الوضع إلى مربع العنف.