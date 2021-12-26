ليبيا.. "ويليامز" تعلّق على ترشّح سيف القذافي وتُبقي الغموض حول موعد الانتخابات

أكّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ستيفاني ويليامز، أنّ البتّ في أهلية ترشّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية، شأن ليبي داخلي يحسمه القضاء، لكنها أبقت على الغموض بشأن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات، بعد تأجيلها.

وقالت ويليامز في مقابلة مع صحيفة ”الشرق الأوسط“، إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي، للترشّح للانتخابات ”شأن ليبي خاص يتخذه القضاء“، ودعت جميع الأطراف إلى ”الامتثال لما يصدر من أحكام“ بهذا الشأن، وهو أول تعليق من المسؤولة الأممية على هذا الموضوع.

ورفضت ويليامز، الخوض في تحديد المهلة المثلى لموعد الانتخابات، بعد تأجيلها عن الـ24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، واعتبرت أنّ تحديد الموعد المقبل ”يعود إلى السلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء“، مؤكدة أنّ ”الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين، في تذليل جميع الصعوبات، وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن، من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية“، وفق تعبيرها.

وأكدت أنّ ”الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف داخل ليبيا، وكذلك الشركاء الدوليين، لضمان توفير بيئة ملائمة، لإجراء انتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع. ولن تتوقف مساعي الأمم المتحدة، في حشد الدعم والتأييد اللازمين مع الأطراف الداخلية والخارجية، من أجل تعزيز احترام السيادة الليبية، وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد“ بحسب قولها.

وبخصوص ملامح خارطة الطريق الجديدة وعناوينها الكبرى، قالت ويليامز، إنّ ”خارطة الطريق الوحيدة لدينا، هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة. ولتحقيق ذلك، ينصب تركيزنا الآن، على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنهي الفترة الانتقالية، وتسمح لليبيين بانتخاب ممثليهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة“.

وأكدت المستشارة الأممية، أنّه ”كما أشار الأمين العام من قبل، فإنه ينبغي أن تكون الانتخابات في ليبيا، جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة“. معتبرة أنّ الليبيين حققوا بالفعل، تقدمًا ملموسًا، حين قرروا أن يتحدوا، وقالوا: ”كفى حربًا، وكفى انقسامات“.

وأضافت: ”نحن في الأمم المتحدة، سهّلنا محادثاتهم ورافقناهم طوال الرحلة، لكن إرادتهم هي التي سادت في النهاية، وسوف تسود“، على حد قولها.

و فيما يتعلق بالحوار السياسي الليبي ودورها في المرحلة المقبلة، قالت ويليامز، إنه ”كجزء من المشاورات الواسعة التي أجريها مع مئات الليبيين منذ وصولي إلى ليبيا، سوف أواصل المشاورات مع مختلف المكونات والأطراف الفاعلة، وملتقى الحوار السياسي الليبي واحد منها، لتبادل الأفكار حول أفضل السبل، للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، وتأمين الظروف المناسبة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.

وتطرقت المسؤولة الأممية لموضوع ”مرتزقة“ روسيا وتركيا بليبيا، قائلة، إن ”عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ، من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتًا وتنسيقًا دقيقًا مع الدول المعنية“، بحسب تعبيرها.