محامي سيف الإسلام القذافي: أطراف خارجية تسعى لاستبعاد موكلي من السباق الرئاسي

اتهم خالد الزائدي، محامي نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي أطرافا خارجية لم يسمها، بالسعي إلى استبعاد موكله من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد.

و كشف خالد الزايدي في تصريحات صوتية بثها موقع ”ليبيا برس“، عن ورود ما قال إنها ”معلومات خطيرة“، تفيد بأن هناك أجندات خارجية يريد البعض تمريرها لاستبعاد بعض المترشحين على رأسهم سيف الإسلام القذافي، وفق قوله.

و قال ”وردتنا معلومات خطيرة عن مخطط لاعتماد القائمة الأولية للمرشحين كقائمة نهائية وتجاهل مرحلة الطعون والأحكام القضائية“.

و قال إن الاحكام القضائية الصادرة عن دوائر الطعون المشكلة بموجب قانون انتخاب الرئيس لم تقبل بها بعض الأطراف المتصارعة، مشددا على ضرورة احترام أحكام القضاء وإصدار قائمة المرشحين النهائية.

و اعتبر خالد الزايدي أنه لم يعد هناك أي عذر للمفوضية لعدم إصدار القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عدم إصدارها يعني فقدان المفوضية العليا للانتخابات لشرعيتها ومشروعيتها.

و حذر محامي سيف الإسلام القذافي من مغبة عدم احترام المفوضية لأحكام القضاء التي تعتبر من أهم مراحل العملية الانتخابية لاسيما وأن القضاء سلطة نزيهة ومستقلة.

و في وقت سابق، وجه محامي سيف الإسلام القذافي، إنذارًا قضائيًا عبر محكمة ”سبها“ للمفوضية العليا للانتخابات، بعد اقتراحها تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وحذر الإنذار، المفوضية ”من محاولة عرقلة إنجاز الانتخابات“، معتبرًا أنها ”تقوم بجريمة يعاقب عليها القانون وتدفع للفوضى“.

وأكد أن ”المفوضية اتخذت إجراءات غير واضحة، كما تحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمترشحين“.

وشدد محامي سيف الإسلام القذافي، على أنه ”لا يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراءات، دون أسس قانونية متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها“.

واعتبر خالد الزايدي، أن ”أي إجراءات تتخذها المفوضية العليا تُعطل الانتخابات، تعد مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين“.

واتهمها بأنها ”تقوم بتزوير الانتخابات في سياق مخالف لإرادة الناخبين، وتمارس جريمة يعاقب عليها قانون انتخاب الرئيس“.

وجاء في الإنذار القضائي أيضًا، ”التأكيد على أن عرقلة الانتخابات تدفع نحو عدم الاستقرار في ليبيا، إضافة إلى ”تفكيك الوحدة الوطنية وإحلال الفوضى مكان الاستقرار“.