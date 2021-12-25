مجلس النواب الليبي يستنكر تصريحات السفيرة البريطانية

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، مساء السبت، البيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، الجمعة، معتبرة إياه ”تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي“.

وأعربت اللجنة، في بيان لها ردا على بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، عن استغرابها من أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد، معتبرة البيان البريطاني انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، وقد تسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء البلاد.

وشددت على أن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده، مؤكدة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي.

وأكدت اللجنة النيابية الليبية حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، مشيرة إلى أن المجلس قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات.

ورحبت لجنة الشؤون الخارجية بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا شريطة احترام وجهات النظر المختلفة، واحترام السلطات الشرعية في ليبيا، وفق نص البيان.

ودعت اللجنة في بيانها الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.

وجاء بيان اللجنة في خضم رفض ليبي واسع لتصريحات السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال، التي قالت فيها إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.

وقالت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا في بيان إنها ”لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية“، وذلك وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاتفاق السياسي الليبي، ما عده سياسيون وناشطون ليبيون تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي.

وأكدت السفارة أنها تدعم ”بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية، كما تدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز“.