باشاغا: رائحة فساد حكومة الدبيبة وصلت إلى كل مكان

هاجم المرشح الرئاسي الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، سياسة بريطانيا في ليبيا، الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

واتهم باشاغا، في كلمة له إبان وصوله إلى مطار مصراتة، اليوم السبت، حكومة الدبيبة بالفساد، قائلا إن ”رائحة فسادها وصلت لدول خارجية“.

وتساءل باشاغا: كيف تدافع الحكومة البريطانية عن حكومة الدبيبة رائحة فسادها وصلت إلى كل مكان؟ مضيفا: ”لماذا لدى بريطانيا أفضل معايير مكافحة الفساد، وتأتي لتدعم حكومة فاسدة في ليبيا؟“، على حد قوله.

وأضاف باشاغا: ”إحنا يا جماعة غطينا على الحكومة، ودارينا، وما عاد في قدرتنا أن نغطي عليها، هناك فساد، وفساد كبير، فساد يؤدي بليبيا إلى الإفلاس“، وفق تعبيره.

وحول لقاء بنغازي الذي انعقد قبل أيام وضم عدداً من المترشحين للرئاسة، من أبرزهم المشير خليفة حفتر، قال إن اللقاء ”ليس موجهاً ضد أحد“.

واعتبر باشاغا أن ”الهدف من اللقاء هو إشاعة الطمأنينة لهم ولنا، وبدون طمأنينة وبدون أمن وبدون حوار مع بعضنا لن نستطيع بناء دولة“.

وقال إن ”كانوا سبتمبريين (أنصار النظام السابق)، أنتم جزء من المشروع، وإذا كانوا فبراريين (أنصار ثورة 17 فبراير) وأنا منهم، فأنتم جزء من المشروع، وإذا كنتم كرامة (أنصار عملية الكرامة التي أطلقها المشير حفتر) أنتم أيضاً جزء من المشروع، لأن ليبيا لن تقوم إلا بالجميع“.

وأشار باشاغا إلى أنه من الصعب نسيان الماضي، ”ولكن لا يجب أن نقف عند الماضي ولا نتقدم، يجب أن ننطلق إلى الأمام الآن، إلى ليبيا الجديدة، وإذا كانت بيننا خلافات وحقوق، فهذه لن تضيع، ويجب أن نتعامل معها في إطار المصالحة وجبر الضرر والقضاء“.

وجاءت انتقادات باشاغا للسياسة البريطانية في خضم رفض ليبي واسع لتصريحات السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال، التي قالت فيها إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.

وقالت سفارة بريطانيا في بيان إنها ”لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية“، وذلك وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاتفاق السياسي الليبي.

وأكدت أنها تدعم ”بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية، كما تدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز“.