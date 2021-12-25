ردا على احتجاجات الجزائر.. الجامعة العربية توصي باعتماد خريطة المغرب كاملة

أصدرت جامعة الدول العربية مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصي فيها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، ضمت خريطة المغرب كاملة.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، السبت، نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية بالجامعة، قولها إن ”الجامعة عممت المذكرة على الهيئات والمنظمات التابعة لها وطالبت بالالتزام بفحواها“.

وحسب المصادر ذاتها، جاء موقف الجامعة العربية، ردا على احتجاج تقدمت به مندوبة الجزائر لدى الجامعة مؤخرا على نشر خريطة المغرب كاملة في إحدى الفعاليات التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالقاهرة.

وتحتج الجزائر بشكل دائم على إدراج خريطة المغرب كاملة في اللقاءات العربية، وفي شهر أبريل الماضي، انسحب وفد جزائري من الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط؛ بسبب رفض الوفد ظهور خريطة المغرب كاملة في الاجتماع.

والجزائر تعترف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة ”البوليساريو“ من جانب واحد في الصحراء الغربية، في حين تقترح الرباط منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت سيادتها.

وستكون الجزائر مطالبة بوضع خريطة المغرب كاملة أثناء احتضانها القمة العربية المقبلة، في مارس/آذار 2022، بعد تأجيلها منذ 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأرفقت الجامعة العربية مذكرتها بخريطة كاملة للوطن العربي، منها خريطة المغرب، تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وكان الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء الإسكان العرب الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، أكد على ضرورة احترام الجغرافيا وسيادة الدول والالتزام في كل التظاهرات المنظمة من قبل الهيئات والاتحادات والمنظمات التابعة لمجلس وزراء الإسكان العرب بنشر خريطة الوطن العربي كاملة غير مجزأة.

والصحراء الغربية موضع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين ”الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين، في أيلول/ سبتمبر 1991.