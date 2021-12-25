تقرير: فشل إجراء الانتخابات الليبية يضع شرعية حكومة الدبيبة على المحك

قال تقرير إخباري إن شرعية الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باتت على المحك، إثر الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها أمس الجمعة.

واعتبر التقرير الذي نشرته صحيفة ”لوريون لوجور“ اللبنانية الناطقة بالفرنسية، أنه في يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، انتهى تفويض هذه الحكومة، استنادا إلى خريطة طريق رعتها الأمم المتحدة قبل أشهر.

وأشار إلى أن الليبيين ينهون هذا العام، وهم في ”طريق مسدود“، وسط مخاوف من ”زعزعة استقرار البلاد مع تأجيل الانتخابات، ومعضلة شرعية الحكومة“.

وأضافت الصحيفة أن ”ليبيا مقبلة على أسابيع وربما شهور من حالة عدم اليقين بعد أن كان الليبيون يمنون النفس بإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد“.

ولفتت إلى أن ”انتهاء تفويض حكومة عبد الحميد الدبيبة بات يثير قلقا“.

وحذّرت من أنه ”مع الوضع الأمني الهشّ فإن المزيد من الدعاوى القضائية حول السلطة التنفيذية يمكن أن تصب الزيت على النار“.

وتابعت: ”منذ بداية الشهر ساهمت الحوادث والهجمات والاشتباكات المسلحة في سبها وطرابلس الكبرى في إثارة قلق المراقبين بشأن احتمال تدهور الوضع مع اقتراب موعد الانتخابات، وانتشرت في الأيام الأخيرة ميليشيات مسلحة في طرابلس“.

ونقل تقرير الصحيفة عن المحلل السياسي النمساوي والملحق العسكري السابق في ليبيا من (2007 إلى 2012)، فولفغانغ بوستاي، قوله إنه ”رغم بقاء الوضع تحت السيطرة حتى الآن، فإن انتهاء التفويض الحكومي، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار كبيرة في البلاد“.

وأضاف بوستاي أن ”استمرار حكومة الدبيبة في عملها دون الاعتراف بها قد يشجع على تشكيل سلطة تنفيذية موازية في الشرق“.

وحذر من أن ”هذا السيناريو قد يدفع إلى تصعيد سريع للتوترات، لا سيما إذا دخلت بعض الميليشيات التابعة لطرابلس على الخط“.

وأشار إلى ”مقدّمات لحالة عدم اليقين هذه مع تصاعد التوترات والخلافات بين العشائر المتنافسة، خاصة عدم قدرة المفوضية العليا للانتخابات على نشر قائمة نهائية بالمرشحين المسموح لهم بالمنافسة“.

وأوضح بوستاي أن هذه العوامل ”نبهت منذ أسابيع إلى احتمال تأجيل الاقتراع، ففي بداية ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الداخلية أن البيئة الأمنية لن تسمح بإجراء الاقتراع، في حين أكد رئيس مجلس الأمن الدولي بعد أيام قليلة أن شروط إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وذات مصداقية غير متوفرة“.

وأفاد بأنه ”بالنسبة لبعض المراقبين، يبدو أن الموعد الجديد المقترح، 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، محكوم عليه بالفشل مقدمًا“.

ولفت إلى أن ”التأجيل قد يفتح خرقًا من خلال السماح للبعض بالطعن في الموعد النهائي الجديد أو حتى عرقلة العملية برمّتها دون تحمل مسؤولية التأجيل هذه المرة، فضلا عن استمرار نفس المزالق“.

وأردف المحلل النمساوي أنه ”في غضون شهر، لا تزال نفس الخلافات القانونية ونفس المناورات للتأثير على النظام القضائي، وقبل كل شيء نفس المرشحين المثيرين للجدل مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر ورئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة“.

وبحسب تقديرات فولفغانغ بوستاي، فإنه ”إذا تمكن الليبيون من الاتفاق على قائمة نهائية من المرشحين في الأسابيع المقبلة، فيمكن إجراء الانتخابات في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، كما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات“.

”لكن، إذا بدأوا في إصلاح الإطار القانوني بأكمله ومناقشة الدستور، فلن يكون من الممكن إجراء أي انتخابات في المستقبل القريب“، بحسب المتحدث ذاته.

من جهته، قال المحلل المتخصص في ليبيا، جلال حرشاوي، للصحيفة إنه ”من أجل إجراء الانتخابات في 2022 سيكون من الضروري وجود إطار قانوني أكثر صلابة“.

لكن فولفغانغ بوستاي حذر من أنّ ”الأمر سيكون أكثر تعقيدًا. فبالإضافة إلى الخلافات القانونية أضيفت مشكلة تنفيذية جديدة اعتبارًا من 24 ديسمبر / كانون الأول 2021“.

وأشار إلى أن المشكلة هي ”انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة منذ مارس/آذار الماضي، حيث التزمت خريطة طريق الأمم المتحدة والتصويت البرلماني لمنح الثقة، بالفعل بالاعتراف بالحكومة في طرابلس حتى 24 ديسمبر /كانون الأول“.