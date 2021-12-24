"النيابة العامة" التونسية تفتح تحقيقًا حول "مخطط الاغتيالات"

أعلنت النيابة العامة في تونس، مساء يوم الجمعة، فتح تحقيق قضائي بشأن ما صرح به الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حول ”رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين“.

وأفاد مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس، في بيان، أن البحث في هذه القضية أوكل لقاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن ”التحقيقات ما تزال جارية“.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن التحقيق القضائي فتح على خلفية ”العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جراح وضرب، وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وبالموارد الحيوية، والبنية الأساسية، والمرافق العمومية“.

ويشمل التحقيق أيضًا الانضمام عمدًا إلى تنظيم ”إرهابي“ له علاقة بالجرائم وتلقي تدريبات، واستخدام أراضي البلاد لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل أراضي تونس وخارجها“.

و في وقت سابق،اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، في حديث له، أطرافًا لم يسمها، بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية في تونس، لافتًا إلى أن ”بعض الخونة باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين“.

وأضاف الرئيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه على علم بكل ما يدبر داخل تونس وخارجها، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين لديه مكالمة هاتفية تم خلالها الحديث حتى عن يوم الاغتيال.

وحيال ذلك، طالب سياسيون وإعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني في تونس بتوضيح ما جاء به الرئيس قيس سعيّد بهذا الشأن، والكشف عن الجهات التي تدبر الاغتيالات ومحاسبتها.

وقال نائب البرلمان المجمَّد لسعد الحجلاوي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ”حديث قيس سعيّد عن رصد مكالمة يتم خلالها الحديث عن ساعة وتاريخ للقيام باغتيال، أمر غريب“، مستنكرًا ”عدم إلقاء القبض على صاحب المكالمة ومحاكمته أمام الرأي العام التونسي“، معتبرًا أن ما تم الحديث عنه ”كارثة“.

ووصف نائب البرلمان المجمَّد علي الهرماسي ما قاله رئيس تونس قيس سعيّد حول ما يُدبر للبلاد بأنه ”شديد الخطورة“.

وأضاف الهرماسي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”هذا الأمر يستوجب كشف كل من خطط وتآمر على تونس“، مشددًا على ”ضرورة إلقاء القبض على كل من تورط في هذا الملف ومحاكمتهم، وإعلام الرأي العام التونسي بكل تفاصيل المحاكمة“.

بدورها، قالت ريم محجوب القيادية في حزب ”آفاق تونس“ إن ”حديث سعيّد عن اغتيالات سياسية أمر خطير، وله تأثير داخلي وخارجي“.