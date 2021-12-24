محللون: ليبيا تدخل مصيرا غامضا وشبح الفوضى يطل برأسه‎‎

قال محللون سياسيون إن ليبيا دخلت، الجمعة، ”مصيرا غامضا“، مع الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة اليوم.

وأضافوا أن هذا الفشل ”يؤشر على دخول البلاد نحو سيناريوهات قد تطيل أمد المسار الانتخابي، في ظل غياب مناخ ملائم وقوانين متفق عليها“.

ومع إعلان تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تاريخ 24 كانون الثاني/يناير موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

لكن متابعين اعتبروا ذلك ”غير مجد وغير مضمون، بالنظر إلى استمرار نفس السياق العام للعملية الانتخابية“.

”موقف الشارع“

وقال المحامي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري إنّ ”السيناريوهات المتوقعة بعد فشل موعد 24 ديسمبر مرتبطة أساسا بموقف الشارع الذي من المنتظر أن يخرج للتعبير عن دعم العملية الانتخابية، ورفضه لإزاحتها وتأجيلها“.

وأضاف التاجوري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الأمر مرهون الآن بمدى حشد المجتمع الجماهيري والاستجابة للدعوات إلى الخروج إلى الشارع؛ للمطالبة برفض تأجيل الانتخابات، ودعم العملية الانتخابية“.

وتابع: ”يفترض أن يخرج الناخبون إلى الشوارع متمسكين بحقهم الدستوري في الاختيار السلمي للسلطة الجديدة، استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء ومرشحون للانتخابات القادمة“.

وأوضح أنه ”في حال عدم تلبية مطالب هذه الحشود، ستكون هناك سيناريوهات مغايرة، لذلك فإنّ مسألة خروج الناس اليوم للضغط على السياسيين تُعتبر مهمة، وهي أهم نقطة يمكن الارتكاز عليها لقراءة السيناريوهات الممكنة لاحقا“.

”بداية تفاوض“

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي بشير الجويني أنّه كان واضحا منذ البداية أن ”الليبيين سائرون إلى خيار تأجيل الانتخابات، في ظل عدم القدرة على استكمال المسار الانتخابي بهذه القوانين المعيبة“.

وأضاف الجويني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنّ ”كل الأطراف كانت تتجه نحو تأجيل الانتخابات لكن دون أن تصرح بذلك“.

وأشار إلى أن ”ما حصل أنه مع مجيء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز والترتيبات الجديدة، أصبح واضحا أنه لا يمكن إقامة الانتخابات بنفس القوانين وبنفس الطريقة“.

وتابع: ”كان قدوم ويليامز وحلول موعد 24 ديسمبر/ كانون الأول مخرجا لإنهاء حالة التجاذب والاحتقان، وبداية تفاوض بين أبرز اللاعبين الرئيسيين على الساحة“.

واعتبر الجويني أنّ ”هناك مؤشرات على وجود رغبة في تجاوز الخلاف السياسي ومناقشته على طاولة المفاوضات، بقطع النظر عن إجراء الانتخابات التي يمثل تأجيلها لضمان ظروف أفضل أحسن من إجرائها في مثل هذه الظروف“.

”مجلس النواب والمفوضية سببان“

بدوره، اعتبر مدير مركز ”بيان“ للدراسات نزار كريكش أن أسباب الفشل في إجراء الانتخابات واضحة، وهي عدم التزام مجلس النواب بخارطة الطريق، واستفراد المجلس بالقرارات والقوانين“.

وأشار كريكش إلى ”انحياز المفوضية العليا للانتخابات لبعض الأطراف السياسية دون سواها، إضافة إلى عدم جاهزية المفوضية لأنها مؤسسة غير ناضجة وغير قادرة على إدارة العملية الانتخابية“.

وأضاف، في تصريح لتلفزيون ”ليبيا الأحرار“، أن ”المجلس الأعلى للقضاء لم يكن في مستوى الاستحقاق الانتخابي، ولم يكن قادرا على إدارة هذا الشأن، في ظل البيئة السياسية واستعمال العنف، وعدم قدرة الناخبين على الوصول إلى مراكز الانتخابات“.

وحذّر من أن ”الليبيين صاروا يخشون اندلاع الحرب، وأنهم في حاجة إلى طرف غير سياسي، وإلى مرجعية تنهي حالة الفوضى الحالية، وتتولى قيادة المجتمع في المرحلة الانتقالية، وما لم يحصل هذا سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة“.