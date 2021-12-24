تونس.. السجن 6 أشهر للبرلمانية السابقة بشرى بلحاج حميدة

أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة، حكما غيابيا بالسجن لمدة 6 أشهر ضد البرلمانية السابقة بشرى بلحاج حميدة، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدها وزير الرياضة السابق طارق ذياب.

وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بهذا الحكم ضد حميدة، التي كانت أيضا رئيسة لجنة الحريات في البرلمان، على الرغم من تغيبها عن المحاكمة وعدم حضور أي محامٍ للدفاع عنها.

وتعود القضية للعام 2012، عندما تقدم طارق ذياب، بصفته وزيرا للرياضة آنذاك، بدعوى قضائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد البرلمانية السابقة، إثر تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة يومية واتهمته فيه ”بالفساد“.

وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب ”21“ بالبحث في فحوى القضية، وتولى إعادة سماع رافع القضية طارق ذياب، ولم يتسن له سماع المشتكى عليها بشرى بلحاج، ليقوم بختم البحث وإحالة الملف لأنظار الدائرة الجناحية السادسة.

وقضت الدائرة القضائية بالسجن الغيابي ضد بشرى بلحاج مدة 6 أشهر؛ من أجل تهم ”نسب أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك“، إضافة إلى ”نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام“.

وأثارت تلك القضية جدلا واسعا في تونس، بينما طلب أحد قضاة التحقيق في محكمة ”تونس 1“ من مجلس نواب الشعب قبل أشهر، رفع الحصانة عن بشرى بلحاج، على خلفية الدعوى القضائية التي قدمها الوزير السابق طارق ذياب.

ولم يتم رفع الحصانة عنها إلى أن انتهت أشغال البرلمان التونسي السابق عام 2019، وعادت هذه القضية إلى الواجهة من جديد.

يذكر أن الوزير السابق والمحلل الرياضي بقناة ”بي.إن.سبورت“ طارق ذياب، كلف المحامي التونسي فتحي العيوني، برفع قضية جزائية لدى وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس ضد بشرى بلحاج، على إثر هذا التصريح.

جدير ذكره أن حميدة، هي سياسية ومحامية، حاصلة على شهادة التعليم العالي في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس العام 1980.

كما أنها تعتبر من مؤسسي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في العام 1989.

العام 2011، التحقت ”بشرى بلحاج“ بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وترشحت بعدها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولكنها لم تنجح.

فازت بعضوية البرلمان خلال العام 2014، عن دائرة تونس الانتخابية الثانية.

وفي 2017، عيّنها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، رئيسة للجنة الحريات الفردية والمساواة.