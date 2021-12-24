دول غربية تطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد الإخفاق بإجرائها في الموعد الذي كان محددا لها اليوم الجمعة.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك نقلته ”فرانس برس“: ”ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير“.

وشددت على ”أهمية الحفاظ على الزخم“ بهدف انتخاب حكومة جديدة و“تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية“.

وجددت الدول دعوتها إلى تسوية ”الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف“.

كما أبدت ”استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف“.

ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الإثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة ”فرانس برس“ الخميس.

وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهرا عن موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية ”استحالة“ إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

وأمس الخميس، أعرب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، عن استنكارهم لتأجيل هذا الاستحقاق، مطالبين المفوضية العليا للانتخابات، بـ“احترام“ الموعد الجديد المقترح في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وشدد المترشحون في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه في مدينة الزاوية، على ”ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات“، يوم الأربعاء، واعتباره ”غير قابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف“.

وبينوا أنهم ”اجتمعوا في مدينة الزاوية لتدارس ما ترتب على تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أخطار محتملة، وللتعبير عن أسفهم لهذا التعطيل“.

وأكد المترشحون في بيانهم على ”سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها، وإيماننا التام بالتداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد في بناء الدولة“.