أمين عام "التيار الديمقراطي": قيس سعيّد يسعى لإرساء نظام رئاسي بدستور جديد (فيديو إرم)

قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يسعى إلى إرساء نظام رئاسي بدستور جديد، معتبرا أن هذا المشروع لا علاقة له بأولويات الشعب التونسي.

وأضاف غازي الشواشي في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“ أن قيس سعيد ينتقد دستور سنة 2014 معتبرا أنه دستور ”تمت صياغته على مقاس من قاموا بصياغته“، وهو الآن يريد دستورا جديدا على مقاسه.

وشدد الشواشي على أن الاستفتاء الإلكتروني الذي يرغب سعيد في القيام به، سيفشل باعتبار أن تونس ليست لها الإمكانيات الرقمية واللوجستية لإنجازه.

وأشار الشواشي إلى أنه من المفترض أن لا يتم استفتاء الشعب على الدستور لأن النص الدستوري فيه تعقيدات كثيرة وكل تفصيل، مهما كان صغيرا يمكن أن يكون له تأثير.

وأكد غازي الشواشي أن إرساء نظام رئاسي لا يمكن أن يحل الأشكال، مضيفا أن تونس تعيش منذ أشهر نظاما أكثر من النظام الرئاسي، خاصة وأن الرئيس قيس سعيد بيده كل السلطات ولا يوجد برلمان يراقبه، وبالرغم من ذلك لم يُحل الإشكال.

وشدد الشواشي على أن الأولوية في تونس هي إيقاف ”الانحراف بالسلطة وخرق الدستور والعودة إلى المسار الديمقراطي“ ، مشددا على أن عددا من الأحزاب والشخصيات الوطنية تدفع في هذا الاتجاه وسينضم لها قريبا حركات شبابية.

واعتبر الشواشي أن تونس لا يمكن أن تبقى مدة طويلة بهذه الخيارات وبالحكومة الحالية، مشددا على ضرورة الذهاب سريعا إلى طاولة الحوار لرسم خارطة طريق“ تشاركية“.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إن الموازنة التونسية التي صادق عليها مجلس الوزراء، تعتمد أساسا على الضرائب، معتبرا أنها أسهل طريقة لسد الثغرات المالية.

وأضاف غازي الشواشي أن الحكومة التونسية قامت بالرفع في عدد من الضرائب، مشددا على أن المواطن التونسي سيعاني من ذلك، خاصة الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

وشدد الشواشي على أن سعيد صادق على موازنة عكس الشعارات التي يرفعها، مضيفا أن سعيد هو المسؤول الأول عن هذه الموازنة باعتبار أنه هو من يحدد الخيارات العامة للدولة.

واعتبر الشواشي أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيد مؤخرا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ”خارج الدستور التونسي الذي يمثل عقدا بين المواطن والسلطة“.

وردا على الاتهامات الموجهة إلى حزبه بلعب دور بالوكالة عن حركة النهضة من أجل إعادتها إلى الحكم قال الشواشي إن حزب التيار الديمقراطي كان من أشد المعارضين لحركة النهضة الإسلامية وحلفائها في البرلمان، مضيفا أن حزب التيار قام بمقاطعة الجلسات العامة والتصويت وكل هياكل البرلمان بسبب خلافه مع النهضة.

وأضاف أن النهضة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور في تونس وهي السبب الرئيسي في تفعيل الرئيس سعيد للفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.

ويعتبر حزب التيار الديمقراطي من أهم الأحزاب التونسية، وله 18 نائبا في البرلمان التونسي المجمد وكان من الأحزاب الممثلة في حكومة الياس الفخفاخ سنة 2020 ومن أبرز الداعمين لها.