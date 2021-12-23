سعيد يتهم أطرافا بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية ونواب يضربون عن الطعام

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أطرافًا لم يسمها، بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية في تونس، لافتًا إلى أن ”بعض الخونة باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين“.

وأضاف الرئيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه على علم بكل ما يدبر داخل تونس وخارجها، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، لديه مكالمة هاتفية تم خلالها الحديث حتى عن يوم الاغتيال.

وحذر الرئيس قيس سعيد التونسيين، مما قال إنها ”مؤامرات يتم التحضير للقيام بها في تونس“، مشددا على أنه لن يسمح بتمرير كل ما يتم التخطيط له.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، قال سعيد، إن تونس تواجه إرثًا ثقيلًا لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة من أهمها التوزيع العادل للثروة، مشددًا على أنه سيضع حدًا لمن ”ينهبون المالية العمومية“، وفق تعبيره.

واعتبر قيس سعيد، أنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب، بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن ”هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر، وفق إرادة الشعب صاحب السيادة“.

وأوضح الرئيس أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف ”حتى لا تنعكس سلبًا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية“، بحد تعبيره.

بالتوازي مع ذلك، دخل عدد من السياسين ونشطاء المجتمع المدني في إضراب عن الطعام، مطالبين سعيّد بالتوقف عن استعمال القضاء في ”المعارك السياسية“، والتراجع عن التضييقات على التحركات الاحتجاجية للمواطنين والأحزاب.

وأعلن حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ عن دخول عدد من أعضاء هيئته السياسية في إضراب عن الطعام بمقره في العاصمة تونس، وهم كل من نائب البرلمان المجمد، رفيق عمارة، والقيادي في حركة النهضة الإسلامية، العجمي الوريمي، والناشط السياسي، عز الدين بن مبارك، ونائب البرلمان التونسي المجمد يسري الدالي، والناشط بالمجتمع المدني أمين العيساوي، ونائب البرلمان المجمد فائزة بوهلال.

وقال نائب البرلمان المجمد، رفيق عمارة، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن ”من قرروا الإضراب عن الطعام عازمون على مواصلة إضرابهم احتجاجا على استغلال الرئيس قيس سعيد للقضاء لضرب خصومه السياسيين“.

وأضاف رفيق عمارة أن ”المضربين عن الطعام يريدون منع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم مؤخرا أثناء اعتصام تم تنفيذه الأسبوع الماضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس“.

وشدد رفيق عمارة على أن المضربين عن الطعام يريدون التوقف عن تهديد القضاء وتوظيفه لتصفية الخصوم السياسيين وإنهاء ما وصفها بـ ”ممارسات التضييق“، ومنع تحركات الأحزاب والمواطنين والكف عن توظيف المؤسسة الأمنية وإقحامها في الصراع السياسي واختراقها بتعيينات قائمة على الولاءات وضرب حرية الإعلام والهيئات الوطنية“.

وأكد عدد من أعضاء الهيئة السياسية لحراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ أن الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، سيلتحق بهم في إضرابهم عن الطعام.