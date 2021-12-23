لوموند: فرنسا تصدر أول مرسوم وزاري بشأن فتح أرشيف حرب الجزائر‎‎

أصدرت فرنسا، اليوم الخميس، أول مرسوم وزاري رسمي من نوعه في تاريخ البلاد، يقضي بفتح الأرشيف الوطني القضائي الفرنسي حول معلومات الحرب الجزائرية (1954-1962)، بحسب ما أوردته صحيفة ”لوموند“.

ويعتبر صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية أول إجراء حكومي من جانب السلطات الفرنسية؛ لتفعيل قرار فتح الأرشيف ودخوله حيز التنفيذ، في خطوة نحو معالجة ملف الذاكرة العالق بين باريس والجزائر.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة جاءت قبل 15 عاما من المهلة الزمنية المفتوحة للدول لفتح أرشيفها (75 سنة)، موضحة أنه من الآن فصاعدًا سيكون الوصول إلى الأرشيف دون قيود بحكم ما يسمى إجراء ”الإعفاء العام“، ويتعلق الأمر ”بتحقيقات الشرطة القضائية“ و“القضايا المعروضة أمام القضاء“، وفق تعبيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقيع المشترك على المرسوم من قبل وزارات الثقافة والدفاع والخارجية والداخلية والعدل يؤكد مدى العمل المشترك بين الوزارات الذي صاحب هذه الخطوة، معتبرة أن مشاركة وزارة الدفاع، المعنية بالدور المركزي الذي كان يلعبه القضاء العسكري في ذلك الوقت، لا يمكن إلا أن يعطي الوثيقة وزنا أكبر“، بحسب تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن المؤرخة سيلفي ثينولت المتخصصة في الحرب الجزائرية قولها إن ”هذه خطوة للأمام للاحتفال“.

وقالت ثينولت إن ”من المهم رمزياً التعامل مع الحرب العالمية الثانية وحرب الاستقلال الجزائرية على قدم المساواة“، بحسب تعبيرها.

وبحسب الصحيفة، فإن إجراء ”الإعفاء العام“، الذي يسمح بفتح الأرشيف قبل المواعيد النهائية القانونية، تم استخدامه بالفعل في عدة مناسبات في علاقة بفترة الحرب العالمية الثانية، بينما لم تحظ الحرب الجزائرية بالاهتمام نفسه بفتح الأرشيفات قبل صدور هذا المرسوم.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو قد أعلنت، في العاشر من ديسمبر / كانون الأول الجاري، قرب رفع السرية عن أرشيف ”التحقيقات القضائية“ للحرب الجزائرية (1954-1962) بعد حوالي 60 عاما.

وقالت باشلو لمحطة ”بي أف أم تي في“ إنه سيتم قبل 15 عاما من انقضاء الآجال القانونية، فتح أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر“.

وأضافت: ”نرغب في ذلك بخصوص هذه المسألة المزعجة والمثيرة للغضب، وفيها مزورون للتاريخ يعملون، ونود أن نكون قادرين على مواجهتها، إذ لا يمكن بناء ذاكرة تاريخية على كذب“، وفق قولها.