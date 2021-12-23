بعد الصحراء الغربية.. "كورونا" تفجر أزمة جديدة بين الرباط ومدريد

فجّر قرار السلطات المغربية بإعادة رعاياها العالقين بأوروبا، جراء تفشي فيروس كورونا، إلى البلاد عبر البرتغال بدلًا من إسبانيا، أزمة جديدة بين الرباط ومدريد.

يأتي القرار المغربي، في وقت ما تزال فيه العلاقات بين الطرفين، تشهد الكثير من التوتر، بسبب ملف النزاع حول الصحراء الغربية، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وعزت المغرب اختيارها تأمين عودة عدد من مواطنيها عبر البرتغال، بدلًا من إسبانيا، إلى ما اعتبرته ”عدم احترام البروتوكولات الصحية“ في إسبانيا، ما خلق سجالًا دبلوماسيًا جديدًا بين البلدين، اندلع منذ الثلاثاء.

وكانت الحكومة المغربية وافقت ”استثنائيًا“ في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للمغاربة المقيمين بالخارج بالعودة إلى بلادهم عبر البرتغال وتركيا والإمارات، وهي عملية كان من المقرر أن تنتهي في 23 من الشهر نفسه.

وبحسب التقرير ذاته، فإن السلطات المغربية قررت تنظيم رحلات عودة من البرتغال، لا من إسبانيا، بسبب ”عدم الامتثال للبروتوكولات الصحية“ من قبل السلطات الإسبانية.

كما بررت قرارها ”بعدم وجود ضمانات لاحترام وتطبيق الإجراءات المتخذة، بما في ذلك مراقبة بطاقات التلقيح والحالة الصحية للركاب وغيرها، وذلك وفقًا للتوصيات والقواعد المعترف بها دوليًا“.

ونقل التقرير عن السلطات المغربية، اتهامها للسلطات الإسبانية، بأنها ”بعيدة كل البعد عن اتخاذ إجراءات صارمة، لمراقبة الأوضاع الصحية للمسافرين، عند دخولهم إلى المطارات“ .

واعتبرت أن هذا الوضع يمثل ”خطرًا على صحة المواطنين المغاربة، خصوصًا بعد أن تم اكتشاف العديد من حالات الإصابة بكوفيد 19 لدى الأشخاص القادمين من إسبانيا، عبر رحلات جوية خاصة، إما عند الوصول، أو أثناء العبور“.

وبحسب التقرير، ردت مدريد باستدعاء القائم بالأعمال المغربي لديها، فريد أولوح، يوم الثلاثاء.

وندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بشدة، بتصريح السلطات المغربية، قائلًا في مؤتمر صحفي: ”البيان العلني غير مقبول من وجهة نظر إسبانيا، لأنه مجانب تمامًا للواقع. إسبانيا تحترم جميع المعايير الدولية في مكافحة كوفيد 19 وتكثف الحكومة جهودها من أجل ذلك. هذا غير مقبول، ولا يمت للحقيقة والموضوعية بصلة“.

وأضاف الوزير الإسباني: ”مصالح إسبانيا، سيتم الدفاع عنها دائمًا، رغم العمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب“.

وفي أيار/ مايو الماضي، اندلعت أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد، عقب نقل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي يعتبره المغرب ”مجرم حرب“ إلى إسبانيا، ”لأسباب إنسانية“ ما أذكى جذوة الخلافات بين البلدين، إذ سحبت المغرب سفيرتها كريمة بنعيش، من مدريد، والتي لم تعد حتى الآن، إلى منصبها.