المغرب: مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح عودة التمثيل الدبلوماسي

رحبت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، بالإشارات الألمانية التي وصفت بـ“الإيجابية“ الصادرة عن الحكومة الجديدة، التي شملت موقفا مؤيدا من ألمانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي كخل لقضية الصحراء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، إن الرباط ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها، مؤخرا، الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا.

وأوضح البيان أن من شأن هذه التصريحات أن ”تُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي“.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية ”تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات على أساس الوضوح والاحترام المتبادل“.

وبعثت الحكومة الفدرالية الألمانية بقيادة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، إشارات إيجابية إلى المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة بين برلين والرباط منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية، بيانا حينها اعتبرت فيه أن مخطط ”الحكم الذاتي“، الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية، ”مساهمة مهمة“، كما وصف البيان المغرب ”شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال أفريقيا“.

وكانت هذه أول مرة تتحدث فيه ألمانيا عن مشروع ”الحكم الذاتي“ المُقترح من طرف المملكة بصفته مشروعا ”جديا مطروحا للتفاوض وللحل السلمي“.

وكان بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية، قبل أشهر، قد أوضح أن من بين أسباب الأزمة الراهنة بين الرباط وبرلين، اتخاذ ألمانيا ”موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرًا لم يتم تفسيره حتى الآن“.

ويرى مراقبون أن ألمانيا تتجه إلى تليين موقفها من النزاع في الصحراء الغربية لتحسين علاقتها بالمغرب، وتفادي المزيد من الاضطرابات.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد قبل أيام، لأعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، أن علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن ”تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل“.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي تم خرقه من طرف الجبهة العام الماضي.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.