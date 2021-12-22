البرلمان الليبي يشكل لجنة لإعداد خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء، مهمتها إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر، الذي كان مفترضاً أن تجري به الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد القرار على تقديم اللجنة تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.

وتتكون اللجنة من أعضاء المجلس وهم نصر الدين مهني غباشي مفتاح ”رئيساً“، وكل من عبدالسلام عبد الله محمد نصية، ومصباح دومة امحمد أوحيدة، ومحمد سعد حماد صالح، وعيسى محمد السنوسي العريبي، ومفتاح عيسي الكرتيحي، ومحمد إبراهيم إسماعيل تامر، وخالد علي محمد الاسطي، وسليمان محمد محمد الفقية، والمبروك عبد الله منصور الكبير.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 كانون الثاني/ يناير.

وكانت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه ”سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة القادم“، مضيفة أنه يجب على رئيس البرلمان، بدء التخطيط لخريطة طريق سياسية جديدة.

وكان الهادي الصغير رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، والمكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، أعلن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ودعا الصغير، رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، للعودة إلى منصبه.

وقال في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: ”بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات، بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر، لسنة ألفين وواحد وعشرين“.

وأوضح أن ذلك جاء ”استنادًا إلى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021، بشأن تكليفنا بمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية“.

ودعا عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح، إلى استئناف عمله، ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب، وقيادة جلساته، من أجل وضع خريطة طريق جديدة، تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

كما نصّت الوثيقة على ”انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من الشهر الجاري“.