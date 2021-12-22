نفي استقالة مجلس مفوضية الانتخابات في ليبيا وسط ارتباك واسع

نفت مصادر من داخل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، استقالة مجلس المفوضية، التي تعيش حالة ارتباك وتواجه ضغوطا كبيرة، قبل يومين من الموعد المحدد للانتخابات، والغموض الذي يحوم حول مصير هذا الاستحقاق.

وأكد عضوا مجلس مفوضية الانتخابات: أبوبكر مردة، ورباب حلب، في تصريح لتلفزيون ”ليبيا الأحرار“ أنه لا صحة لاستقالة مجلس المفوضية.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول بالمفوضية، اليوم الأربعاء، استقالة مجلس المفوضية، وقال إن رئيس المفوضية عماد السايح، يمارس مهامه بشكل عادي.

وقال المصدر لتلفزيون ”بانوراما“ إنّ رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، يجتمع حاليًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، وإنه ”لم يصلنا شيء عن استقالة مجلس المفوضية“ وفق تعبيره.

وكشف مصدر سياسي ليبي لـ“إرم نيوز“ مشترطا عدم الكشف عن هويته، أنّ مفوضية الانتخابات تعيش حالة من الارتباك والضغوط الكبيرة، مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات وضبابية الصورة، وعدم استعداد المفوضية، لتحمل مسؤولية الإعلان عن تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف المصدر، أنّ مفوضية الانتخابات، تواجه ضغوطا من الداخل والخارج، وأنّ الأمور تكاد تخرج من سيطرتها، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها، والمضي نحو موعد 24 كانون الأول/ ديسمبر، بسلام، وفق تعبيره.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أعلن يوم الثلاثاء، حلّ اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها، في خطوة اعتبرها مراقبون، مؤشرا على توقف مسار الانتخابات في البلاد، التي كان من المقر إجراؤها بعد غد الجمعة.

وفي خطاب وجهه إلى مدير عام مفوضية الانتخابات، إضافة إلى حلّ اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية، طالب السايح بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية، التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية، في آجال لا تتجاوز تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ودعا إلى عدم تجديد كل العقود المؤقتة، الخاصة بجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط، بحسب تعبيره.

وكان السايح قد أكد في حوار لوكالة أنباء ”الاناضول“ الأحد الماضي، أنّ المفوضية لا تواجه مشاكل لوجستية، ولا تقنية، لإجراء الانتخابات في موعدها.

واعتبر أنه في حال الذهاب إلى تأجيل هذا الاستحقاق، فإنّ البرلمان هو الطرف المخوّل له بإعلان التأجيل، وليس المفوضية، وفق تأكيده.