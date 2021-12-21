عقب انتشار مسلحين في طرابلس.. الدبيبة: "أحيي جهود الخيّرين لإنهاء فتيل الأزمة"

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، بجهود من أسماهم ”الخيّرين“ لنزع فتيل الاحتقان في العاصمة طرابلس، إثر نشر تشكيلات مسلحة لمسلحيها، وعرباتها، ومدرعاتها في عدة مناطق من العاصمة.

وقال الدبيبة، في تغريدة له على موقع ”تويتر“: ”أُحيي الخيّرين من مدينتنا طرابلس الحبيبة العاملين لإنهاء فتيل الأزمة والاحتقان، وعودة الحياة إلى طبيعتها، لا للحرب، نعم للحياة، والأمن، والاستقرار، وحرمة الدماء خط أحمر“.

كما أكد، في كلمة له بثت، مساء الثلاثاء، أن ”المظاهر المسلحة التي تشهدها طرق وشوارع العاصمة طرابلس في صالح المواطنين“، واصفًا المقاتلين الذين انتشروا في طرابلس بأنهم ”مَن يحمون البلاد“.

وأشار، في ندوة مع الفعاليات النسائية إلى أن ”كل الذي ترونه من مظاهر عسكرية، كله يأتي خوفًا على طرابلس، اطمئنوا، هؤلاء أولاد طرابلس، وهم من دافع عنها من قبل، وإن شاء الله هم الذين يحمونها، وبعون الله يكون لهم مناصب في الجيش، لا تخافوا من الحراك الموجود، هذا حراك لصالحكم أنتم، وللدفاع عن مدينتنا“.

وجدد الدبيبة انتقاده للقوانين الانتخابية قائلًا إنه ”يعتبر القوانين الانتخابية معيبة وفُصلت على مقاس أشخاص بعينهم“.

وكان موقع ”ليبيا الآن“، أكد أنه جرى اتفاق على سحب المظاهر المسلحة من طرابلس، وفتح الشوارع التي أغلقت في العاصمة.

وبين أن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بحث مع قادة وأمراء الكتائب الأمنية والعسكرية بالعاصمة إزالة الاحتقان الأمني والتهدئة.

وبدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق من اليوم عن ”قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس“.

وقالت البعثة في بيان: ”تخلق هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع“.

وأكدت أنه ”يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لاسيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي“.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، انتشرت بشكل كثيف مجموعات مسلحة في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية؛ ما أجبر جامعة طرابلس وبعض المدارس على الإغلاق، تزامنًا مع توقع تأجيل الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة التابعة اسميًا لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة.

وتحاول ليبيا منذ سقوط معمر القذافي، العام 2011، تخليص نفسها من عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة شرق وغرب البلاد.