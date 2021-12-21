مترشحون للرئاسة الليبية: المصالحة خيار وطني لا رجعة عنه

قال مترشحون للرئاسة الليبية خلال اجتماع في مدينة بنغازي، شرق البلاد، يوم الثلاثاء، إن ”المصالحة الوطنية باتت خيارًا وطنيًا جامعًا لا تراجع عنه“.

وأكد ”خليفة حفتر، فتحي باشاغا، عارف النايض، أحمد معيتيق، الشريف الوافي، عبدالمجيد سيف النصر، ومروان عميش“، في بيان تلاه المترشح الرئاسي، فتحي باشاغا، في ختام اجتماعهم، على ”استمرار التنسيق والتواصل، وتوسيع إطار هذه المبادرة لجمع الكلمة ولم الشمل الليبي“.

وذكر باشاغا، أن ”الاجتماع جاء بدعوة كريمة من خليفة حفتر، بهدف توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، واحترامًا لإرادة 2 ونصف مليون ناخب ليبي الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وأضاف أن ”المترشحين اتفقوا على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار“.

وناقش الاجتماع، الذي يعقد للمرة الأولى، آخر تطورات العملية الانتخابية، وآليات سد الفراغ السياسي، بعد تاريخ 24 كانون أول/ ديسمبر الجاري، الموعد المفترض للانتخابات.

واعتبر مراقبون أن الاجتماع شكل مناسبة لكسر الحاجز النفسي بين قيادات في شرق البلاد وغربها، وبهدف التشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وكان مكتب إعلام قيادة الجيش الليبي، أكد في وقت سابق، يوم الثلاثاء، أن ”حفتر، استقبل فى بنغازي عددًا من المترشحين للانتخابات الرئاسية، منهم: أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبد المجيد سيف النصر، والشريف الوافي“.

وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية، في 24 الجاري، باعتبارها تتويجًا لعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الانقسامات في ليبيا.

لكن عدم نشر القوائم النهائية للمرشحين، والخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين، يلقيان بظلال من الشك على إمكانية تنظيمها في الموعد المحدد، مع توقع إعلان تأجيلها رسميًا، خلال الأيام المقبلة.

ووسط هذا التضارب حول إقامة أو تأجيل الانتخابات، ظهر خلاف جلي بين البرلمان والمفوضية العليا.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريحات إعلامية، إنه ”في حال تأجيل الانتخابات، فإن البرلمان هو المؤسسة التي ستعلن عن ذلك وليس المفوضية“.

وأضاف السايح أنها ”لا تملك الاختصاص، وأن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع والتأجيل“.

من جانبه، اعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية، صالح إفحيمة، أن ”البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدًا“.

وذكر إفحيمة: ”المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضًا“.