بعد التطورات الأمنية في طرابلس.. الأمم المتحدة تحذر من تجدد الصراع في ليبيا

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الثلاثاء، من تجدد الصراع في البلاد بعد عودة التوتر على الأرض وتحديدا في العاصمة، داعية إلى ”حل الخلافات بالحوار“.

وعبرت البعثة ”عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس“، مشيرة إلى أن ”هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع“.

وقالت في بيان إنه ”يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة“.

وأضافت أن ”ليبيا تمر بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي“.

وبحسب البيان فإن ”التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية“.

وتابع أن هذه التطورات ”من شأنها أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن والتي أكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم ومكّنت من حضورهم إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر والذي تكلل بالنجاح“.

ودعت بعثة الأمم المتحدة ”جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة“.

وقالت إنّ ”المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز، تعمل حاليًا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف“.

وفي وقت سابق من اليوم، انتشرت بشكل كثيف مجموعات مسلحة في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية؛ ما أجبر جامعة طرابلس وبعض المدارس على الإغلاق، تزامنا مع توقع تأجيل الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة التابعة اسميا لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة.

وتحاول ليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، تخليص نفسها من عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.

وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، باعتبارها تتويجا لعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الانقسامات وعدم الاستقرار.