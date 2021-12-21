إسبانيا تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب احتجاجا على "اتهامات صحية"

استدعت إسبانيا القائم بالأعمال في سفارة المغرب في مدريد، للاحتجاج على اتهامات للرباط إليها بعدم مراقبة المسافرين عبر أراضيها ”صحيا“، حسب ما أفاد تقرير إخباري يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة ”الكونفيدونسييل“ الإسبانية في تقريرها، إن ”وزير الخارجية خوسييه الباريس، أمر باستدعاء القائم بالأعمال بالسفارة المغربية في مدريد، فريد أولحاج“.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء ”إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة المغربية، واتهمت من خلاله السلطات الإسبانية بعدم مراقبة المسافرين عبر أراضيها بشكل حازم وجدي، في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها العالم“.

وذكرت أن ”بيان وزارة الصحة المغربية أثار غضبا بين المسؤولين الإسبان، وأن الباريس احتج عليه، حسب ما تم نقلته عن مصادر دبلوماسية“.

وأشارت إلى أن الوزير اعتبر ”الشكاوى الصحية المغربية، لا تتوافق مع الواقع، بالتالي فهي غير مقبولة“.

وهذه هي المرة الأولى، التي ينتقد فيها الباريس، علنا السلطات المغربية، منذ توليه رئاسة الدبلوماسية الإسبانية، حيث تميزت تصريحاته السابقة بتصريحات دبلوماسية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وجاء استدعاء المسؤول الدبلوماسي المغربي، في ظل استمرار غياب السفيرة المغربية في إسبانيا كريمة بنيعيش عن منصبها، منذ استدعائها للتشاور في بداية الأزمة بين البلدين أيار/مايو الماضي.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت أمس الإثنين، بيانا رسميا، أوضحت فيه سبب اختيار المملكة للبرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين في أوروبا.

وقالت الوزارة إن ”إسبانيا لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب، والصارم للحالة الصحية للمسافرين عبر المطارات، إضافة إلى عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين“.

وأضافت أنه ”تم رصد عدة حالات، وإصابات بفيروس كوفيد-19 عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة“.

وشددت على أن ”السفر من إسبانيا إلى المغرب يشكل خطرا على صحة المواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققها المغرب“.

وتابع بيان الوزارة المغربية: ”لذا لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية“.

كما نوه إلى غياب ما أسماه ”ضمانات ملموسة على احترامها، من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين بطريقة حازمة، وسليمة طبقا للتوصيات، والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا“.