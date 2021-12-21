ليبيا.. إخلاء جامعة طرابلس بسبب توترات أمنية ومخاوف من اندلاع اشتباكات

طلبت جامعة طرابلس في العاصمة الليبية، اليوم الثلاثاء، من طلابها وعاميلها إخلاء الجامعة بسبب ”الظروف الأمنية“.

وقالت الجامعة على صفحتها بموقع فيسبوك، وفي منشور وزع على الطلبة، إنه ”بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة جامعة طرابلس وبعد تواصل السيد وكيل الكلية للشؤون العلمية والسيد رئيس اتحاد طلبة كلية الهندسة، تلغى كل المحاضرات لهذا اليوم وعلى جميع الطلبة مغادرة مبنى الكلية والجامعة نظرا للظروف الأمنية“.

وجاء هذا القرار في أعقاب انتشار آليات وسيارات مسلحة في العديد من مناطق العاصمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المسلحين أغلقوا الطرق في منطقة عين زارة بمتاريس وسواتر ترابية وسط انتشار عربات مسلحة، كما شوهد انتشار كثيف للمدرعات والسيارات العسكرية في منطقة صلاح الدين.

بدوره ناشد المرشح الرئاسي بشير الأحمدي جميع العقلاء وآمري التشكيلات المسلحة وحاملي السلاح وكل من بيده قرار الحرب بالتراجع والتفكير من جديد.

وقال الأحمدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”الوضع سيئ جدّا، وأناشدهم التراجع، وأن يفكروا في ويلات الحرب، في الناس المرعوبة مما يجري، بالأمهات والأيتام والأطفال، أناشدهم بالله التراجع وأن يحاولوا بقدر الإمكان تحكيم العقل“.

وأضاف ”طلقة واحدة تصنع الحرب، ولكن السلام يحتاج إلى سنين من الجهد والتعب“.

وقبل نحو أسبوع، حاصرت ميليشيات مسلحة مقر حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجلس الرئاسي لساعات، عقب إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بإقالة قائد منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

والتزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، التي تعد الأعنف من نوعها منذ تسلمهما السلطة في أذار/ مارس الماضي.

بدوره حث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، جميع الأطراف المتصارعة إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح.

وقال حمزة على صفحته بموقع فيسبوك ”ندعو جميع الأطراف والكيانات المسلحة إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح، يكفي دماء ومعاناة يعانيها أبناء وطنكم“.

وتابع ”دموع الأمهات والزوجات والإخوة والآباء والأيتام ما زالت لم تقف على ضحايا الحروب السابقة“، معقبًا ”نناشدكم باسم الوطن أوقفوا هذه الحرب التي أنتم مقبلون عليها فهي حرب سيكون فيها الجميع خاسرا ولن يفوز فيها طرف“.